向友人借賓士車 還車時態度差惹眾怒 新北男遭9人圍毆

新北市28歲任姓男子昨天下午向黃姓友人借車，今天凌晨12時許欲將車輛還給黃男時，疑因任男言語輕浮且卻又展現出愛還不還的態度，黃男與同行的8名友人見狀一時氣憤，一擁而上朝任男狂毆還持球棒猛砸，導致任男多處擦挫傷。板橋分局獲報派遣快打警力到場逮捕黃男等9人，詢後依妨害秩序、傷害罪嫌送辦。

據了解，板橋警分局今天凌晨12時許接獲報案，忠孝國中地下停車場有打架案件。板橋警方立即派遣線上快打警力25人趕抵現場，在停車場出口及時攔查到2輛車、4輛機車及車上黃姓等9名男子，並查扣紅色球棒等證物。警方還在地下停車場內發現遭毆打的任姓男子，立即通報救護車到場，救護人員發現任男頭部、手部都有傷勢，所幸經送醫治療後已無大礙。

警方調查，任男昨天下午向27歲黃姓友人借賓士車使用，今天凌晨12時許任男向黃男表示要還車，雙方相約在忠孝國中地下停車場交車。黃男當時正與8名友人聚會，友人於是順便一起過去看看。當任男將車鑰匙還給黃男時，疑因言詞態度輕浮，一副愛還不還還想要繼續借車的樣子，當場惹怒黃男等9人，眾人一時氣憤才會徒手並持球棒攻擊任男。