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七旬老翁買早餐迷路6公里 巡邏警查出身分安全護送返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南家住安南區73歲沈姓老翁，昨天清晨6點多獨自外出購買早餐，卻迷路忘記了返家的路，他從安南區住處，獨自走了6公里到中西區民生路，所幸警員巡邏經過主動上前關心，查出身分後隨即護送老翁返家，家屬頻頻向警方點頭感謝。

台南市警二分局海安派出所警員洪正偉、蘇郁凱，昨天上午9點多巡邏經過民生路、臨安路口，發現老翁在超商前發呆許久、徘徊不去，向前關心。

73歲沈姓老翁向警方表示，他自安南區家中步行外出買早餐，未料買早餐途中迷失方向越走越遠，突然間忘記住家原本的路，因體力透支走得好累，看見有超商便在騎樓下休息。

海安派出所警員洪正偉、蘇郁凱深入了解，循線查明其身分，撥打住家電話聯繫家屬。沈妻向警方表示，先生因年長記憶力退化，早上6點多自行離家外出買早餐後即失聯，家中僅有他們2老同住，她自己也行動不便無法至派出所接回老翁，請求警方協助能讓老翁順利返家。

經通報勤務指揮中心後，由警員洪正偉、蘇郁凱協助將老翁平安載回安南區住處並交由沈妻照顧，附近鄰居對於警方為民服務、視民如親給予肯定並表示感謝及讚許。

市警二分局表示，家中如有易走失的長者、失智長輩或是身障人士，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或予以協助佩戴留有聯絡方式的配件等，也可向各直轄市、縣市政府警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，可讓警方發現時第一時間即能確認走失者身分，以迅速聯絡家屬，讓迷途者能平安找到返家的路，避免發生意外。

台南家住安南區73歲沈姓老翁，外出購買早餐，卻忘記了返家的路，所幸警員巡邏經過主動上前關心，查出身分後隨即護送老翁返家。記者黃宣翰／翻攝
台南家住安南區73歲沈姓老翁，外出購買早餐，卻忘記了返家的路，所幸警員巡邏經過主動上前關心，查出身分後隨即護送老翁返家。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局海安派出所警員蘇郁凱（左）、洪正偉（右），協助將老翁平安載回住處，熱心為民服務。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局海安派出所警員蘇郁凱（左）、洪正偉（右），協助將老翁平安載回住處，熱心為民服務。記者黃宣翰／翻攝

台南 早餐

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