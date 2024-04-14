屏縣萬丹鄉今年迄今9件死亡車禍 警加強取締無號誌路口

屏東縣萬丹鄉今年1月至今，發生9件死亡交通事故，警方分析，其中維新路與頂本路口更是2個月內接連發生2件死亡車禍事故，肇事原因均為行經無號誌交岔路口未減速停讓，警方即起針對重大交通違規與無號誌路口未依停讓加強取締。

屏東警分局表示，萬丹鄉的鄉道多為無號誌交岔路口，提升民眾路口停讓觀念，即起，規畫執行交通大執法專案，針對重大交通違規及無號誌路口未依規定停讓加強取締。依據道路交通管理處罰條例第45條第1項第18款規定：行經設有「停車再開」標誌、「停」標字或「閃光紅燈」號誌之交岔路口，不依規定停讓，600元以上1800元以下罰鍰，請民眾務必遵守，以免荷包失血。