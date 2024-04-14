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竹北瓦斯管挖破 火竄3米高

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

新竹縣竹北市瓦斯管破竄出大火，消防人員到場灑水才控制火勢。圖／竹北市民代表彭竣志提供
新竹縣竹北市瓦斯管破竄出大火，消防人員到場灑水才控制火勢。圖／竹北市民代表彭竣志提供

新竹縣竹北市汙水下水道工程昨天施工時挖破瓦斯管線，造成瓦斯外洩起火、周邊瀰漫瓦斯味，引發居民恐慌，擔心不久前的氣爆事件重演，所幸新竹瓦斯公司緊急斷氣，未釀嚴重災情；由於新竹瓦斯股份有限公司為縣府財產，關於管線受損，縣府將向下水道施工單位求償。

這起事故發生在竹北市十興一街，昨天上午10許，汙水下水道接管工程承包廠商疑未依程序施工，挖破瓦斯管線，而砂石與機具敲擊的零星火花點燃外洩的瓦斯氣體，使得現場一度出現3米高的熊熊火焰；事發後，消防人員趕抵現場戒備，瓦斯公司也緊急停止供氣，火勢在半小時被撲滅。由於有其他管線支援供氣，對民眾也無影響。

竹北去年6月才發生嚴重氣爆、10月又發生建案施工不慎釀瓦斯外洩，昨天瓦斯外洩仍造成民眾恐慌，深怕氣爆事件重演；竹北市民代表游雅婷要求縣府必須重視工安，嚴格監督道路各項施工，否則居民難以安心。

新竹縣工務處指出，事發後已要求廠商停工，必須完成施工人員加強教育訓練及落實任務編組才能復工。另外，縣府也會要求承包廠商及監造廠商賠償瓦斯管線毀壞損失，並召集所有下水道施工廠商與監造單位檢討，避免類似事件發生。

新竹瓦斯公司 氣爆 瓦斯外洩

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