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影／中和社區大樓全面燃燒！疑1樓資收場起火 頂樓逾10人脫困無傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區今晚一處集合式社區大樓發生火警，疑似資源回收區起火，造成一樓全面燃燒，並傳出有10多人受困頂樓待救，新北市消防局調派20多輛消防車前往搶救，火勢於晚上9時許控制，頂樓受困民眾由消防人員協助脫困，無人受傷，確實起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天晚上8時55分獲報，中和區秀朗橋頭在景平路上一棟23層樓集合式住宅大樓發生火警，新北市消防局調派派遣12分隊、2中隊、1大隊，消防車24輛、救護車6部，72名消防人員前往搶救，大批消防人車趕抵現場時，發現大樓一樓已全面燃燒，社區管理室人員表示，疑是大樓1樓後方資源回收場起火，該處有放發電機，不清楚是否有放燃油。

中和警分局轄區秀山派出所獲也立即調派員警到場協助交通疏導，火勢於晚上9時4分獲得控制，燃燒面積約10平方公尺，目前正在進行殘火處理，經消防人員清查，社區有6男5女共11位位戶躲在頂樓避難，無生命危險，已由消防人協助脫困，無人受傷，確實起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局第七救災救護大隊長鄭向晃呼籲避難逃生切勿躲在浴室，因非防火材質的浴室門易被大火燒熔毀，且濃煙會竄入，若無法往樓下室外逃生，就在房間關門並堵住門縫以防濃煙竄入，並裝設「住宅用火災警報器」，以提早預警火災增加應變與避難逃生的時間，降低火災傷亡風險。

新北市中和區秀朗橋頭今晚近9時在景平路上一處集合式社區大樓發生火警，疑似大樓後方資源回收區起火，造成一樓全面燃燒，並有10多人受困頂樓。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區秀朗橋頭今晚近9時在景平路上一處集合式社區大樓發生火警，疑似大樓後方資源回收區起火，造成一樓全面燃燒，並有10多人受困頂樓。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區秀朗橋頭今晚近9時在景平路上一處集合式社區大樓發生火警，疑似大樓後方資源回收區起火，造成一樓全面燃燒，並有10多人受困頂樓。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區秀朗橋頭今晚近9時在景平路上一處集合式社區大樓發生火警，疑似大樓後方資源回收區起火，造成一樓全面燃燒，並有10多人受困頂樓。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區秀朗橋頭今晚近9時在景平路上一處集合式社區大樓發生火警，疑似大樓後方資源回收區起火，造成一樓全面燃燒，並有10多人受困頂樓。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區秀朗橋頭今晚近9時在景平路上一處集合式社區大樓發生火警，疑似大樓後方資源回收區起火，造成一樓全面燃燒，並有10多人受困頂樓。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區秀朗橋頭今晚近9時在景平路上一處集合式社區大樓發生火警，疑似大樓後方資源回收區起火，造成一樓全面燃燒，並有10多人受困頂樓。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區秀朗橋頭今晚近9時在景平路上一處集合式社區大樓發生火警，疑似大樓後方資源回收區起火，造成一樓全面燃燒，並有10多人受困頂樓。記者王長鼎／翻攝

新北 浴室 火災

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