防火防災概念從小紮根 50孩童親身體驗手持瞄子滅火

防火防災概念從小紮根，為使年幼孩童了解消防員救火工作勤務，並讓孩童從中學習防火防災觀念，50名幼齡孩童今天下午3時由家長陪同到新北市消防局第七救災救護大隊南勢消防分隊，由南勢義消分隊隊員帶領協助下，親身參與一日消防員體驗活動，讓小朋友瞭解消防工作的辛苦外，同時也向孩童宣導正確消防防災知識。

新北市消防局第七救災救護大隊今天在南勢消防分隊舉辦一日消防員體驗活動，透過闖關遊戲活動讓50位現場參與孩童們實際穿上消防衣、手持水帶瞄子，更進一步瞭解消防員在火場中身穿重達20多公斤裝備的辛勞，今天活動中，孩童們都對體積超大的水箱車、雲梯車尤為好奇，南勢義消分隊隊員教導孩童各式消防車輛裝備器材的配置狀況、雲梯車可達到的高度，以及遇到出勤中的消防車輛時要小心禮讓等觀念，家長及孩童們都在活動中感受到消防員的親切及用心，從小建立正確消防救災觀念。

新北市消防局第七救熊救護大隊長鄭向晃表示，消防員出勤各式救災勤務時，都會身穿完整的防護裝備，雖然很沉重且會導致行動不便，但為了確保安全著實有其必要，他說，更希望透過今天一日消防員體驗活動能讓更多人能體會消防工作的辛勞，且讓孩童能在寓教於樂中學習，對於民眾家庭和消防局各方面都非常有益，也感謝南勢義消分隊全體隊員用心規畫及協助讓活動員圓滿又成功。