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9騎士飆騎三重疏洪十六路 警依法舉發最高計罰9.2萬元

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

9輛機車今天凌晨飆騎三重區疏洪十六路，警方獲報眾人已騎車離去，警循線在15號越堤道攔下4機車，告發無照駕駛兩人，另調閱監視器畫面鎖定7輛違規駕駛機車，依道交條例告發9張罰單，最高計罰9萬2900元罰鍰，後續再依公共危險罪嫌送辦。

據了解，新北市三重區疏洪十六路，今天凌晨4時許有多輛機車於該路段飆騎，還大拍攝影片上傳社群。三重警方獲報派員趕抵，現場已無飆仔，經調閱監視器畫面循線於15號越堤道與疏洪五路一段口，攔獲4輛機車，盤查後兩騎士未成年無照駕車當場開單舉發。

目前警方以車追人，除依道交條例第43條3項危險駕駛、第56條1項1款違規停車、45條1項1款逆向行駛、第31條6項騎乘機車未戴安全帽、第53條1項闖紅燈等違規樣態，另告發7輛違規機車，9張罰單最高計罰9萬2900元罰鍰外，後續通知9輛機車騎士到案說明，依公共危險罪嫌送辦。

一群飆仔今天凌晨騎機車在新北三重區疏洪十六路飆騎，警依法告發9機車駕駛，另依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
一群飆仔今天凌晨騎機車在新北三重區疏洪十六路飆騎，警依法告發9機車駕駛，另依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
一群飆仔今天凌晨騎機車在新北三重區疏洪十六路飆騎，警依法告發9機車駕駛，另依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
一群飆仔今天凌晨騎機車在新北三重區疏洪十六路飆騎，警依法告發9機車駕駛，另依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
一群飆仔今天凌晨騎機車在新北三重區疏洪十六路飆騎，警依法告發9機車駕駛，另依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
一群飆仔今天凌晨騎機車在新北三重區疏洪十六路飆騎，警依法告發9機車駕駛，另依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
一群飆仔今天凌晨騎機車在新北三重區疏洪十六路飆騎，警依法告發9機車駕駛，另依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
一群飆仔今天凌晨騎機車在新北三重區疏洪十六路飆騎，警依法告發9機車駕駛，另依公共危險罪嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝

三重 監視器

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