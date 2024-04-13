台南參賽廂型車突起火 警及時撲滅競賽車無損日人感謝

一名中年男子今午突然衝進台南市玉井警分局、神情緊張不斷用帶日本腔調英語大喊「Fire！ Fire！」要員警外出察看。值班巡佐史育仲一看分局前車道有一廂型車正冒火，與所內員警立即拿出庫房2瓶滅火器，又到巡邏車取出車用滅火器衝往對面車道，並通報玉井消防分隊協助滅火。

廂型車駕駛日籍男子告訴員警，明天要參加玉井區統樂園區機車越野競技賽，沒想到行駛到玉井分局前方中山路，車輛竟起火。因警方及消防人員及時撲滅火勢，車上人員及競賽用車具都未損傷，還能參加明日活動，非常感謝台灣警察。

警方表示，員警以簡易英文及手勢與日本駕駛溝通，得知起火的箱型車已經無法行駛，協助通知拖吊車拖離，避免影響交通，讓日籍駕駛感受到台灣警察熱忱優質服務。

玉井分局表示，最近市府假日陸續在梅嶺舉辦桐花季，27日也將開始夜間賞螢活動，市區遊客將陸續前來，時常發生遊客車輛故障或碰撞，提醒民眾出發前應事先檢查車輛狀態，隨時注意車輛行駛狀況，有問題可就近向警察機關尋求幫忙協助，注意安全及遵守交通規則。