騎YouBike分多次提領詐騙款項 台南警沿途搜索逮車手

詐騙集團28歲吳姓車手，為避免警方追查，特意騎YouBike，沿路分多次不同地點的ATM提領詐騙款項，再將領來的鉅款轉交上游收水手，台南市警五分局昨接獲超商報案，有可疑男子疑似車手在提款機前形跡可疑，員警趕赴現場沿途搜索逮獲吳，查扣手機及5張人頭帳戶金融卡。

市警五分局公園派出所調查，昨下午1時許接獲超商報案，表示剛剛有1名疑似車手的男子在提款機前形跡可疑，往西門路方向離開。警員黃柏堯、林柏村立即前往，根據所報的衣著特徵，往男子離開的方向搜尋。

下午2時許，果然在另家超商攔查全身黑衣黑褲、戴帽子及口罩的可疑男子，正在確認金融卡是否還能使用。警方在其手提袋內起出3支手機及5張不同所有人的金融卡，經確認均已遭通報的人頭帳戶，立即將他逮捕。

警方調查，吳為避免警方追查，特意騎乘共享單車，分成多次到不同地點的ATM提領詐騙款項，再將領來的鉅款轉交給上游收水手，以獲取報酬。案經超商通報，員警沿途搜索才順利查獲，警方詢問後，依涉詐欺及洗錢防制法罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦，並擴大追查詐騙集團上游。