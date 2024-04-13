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男開車恍神自撞路邊車 連人帶車側躺路中受困

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

44歲唐姓男子今天上午駕車外出，卻在行經桃園市龜山區自強東路時，疑因恍神突然高速撞上路旁停放的白色小客車，撞擊力道之大，讓2車零件噴飛、車體碎裂，連人帶車當場失控側躺路中間，唐男一度受困駕駛座，幸經消防局救難人員到場才順利脫困，經酒測值為0，至於肇事原因及責任仍待桃市龜山警分局交通分隊進一步調查釐清。

龜山分局交通分隊小隊長吳泰旻說明，唐姓男子今天上午11點駕駛灰色小客車行駛於自強東路往萬壽路二段方向時，因一時恍神撞上停放路邊的白色自小客車，警方及消防救難員到場後，立刻協助駕駛送醫並指揮現場交通，所幸駕駛生命並無大礙且酒測值為零，詳細傷勢及事故責任仍尚待釐清。

警方呼籲，民眾駕駛車輛應注意車前狀況，隨時保持警覺，維護自身與其他用路人的安全。

唐姓男子今天上午駕車外出，卻在行經龜山區自強東路突然恍神撞上路旁停放的白色轎車後，連人帶車側躺路中央受困，警消到場將唐男救出，經酒測值為0，肇事責任仍待釐清。圖／翻攝自臉書龜山生活通（在地人）社團
唐姓男子今天上午駕車外出，卻在行經龜山區自強東路突然恍神撞上路旁停放的白色轎車後，連人帶車側躺路中央受困，警消到場將唐男救出，經酒測值為0，肇事責任仍待釐清。圖／翻攝自臉書龜山生活通（在地人）社團
唐姓男子今天上午駕車外出，卻在行經龜山區自強東路突然恍神撞上路旁停放的白色轎車後，連人帶車側躺路中央受困，警消到場將唐男救出，經酒測值為0，肇事責任仍待釐清。圖／翻攝自臉書龜山生活通（在地人）社團
唐姓男子今天上午駕車外出，卻在行經龜山區自強東路突然恍神撞上路旁停放的白色轎車後，連人帶車側躺路中央受困，警消到場將唐男救出，經酒測值為0，肇事責任仍待釐清。圖／翻攝自臉書龜山生活通（在地人）社團
唐姓男子今天上午駕車外出，卻在行經龜山區自強東路突然恍神撞上路旁停放的白色轎車後，連人帶車側躺路中央受困，警消到場將唐男救出，經酒測值為0，肇事責任仍待釐清。圖／翻攝自臉書龜山生活通（在地人）社團
唐姓男子今天上午駕車外出，卻在行經龜山區自強東路突然恍神撞上路旁停放的白色轎車後，連人帶車側躺路中央受困，警消到場將唐男救出，經酒測值為0，肇事責任仍待釐清。圖／翻攝自臉書龜山生活通（在地人）社團

失控 恍神 酒測

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