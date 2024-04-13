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繼「南迴殺神」後 台東245匹新警車曝光！網友驚喊：車很兇、不好惹

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

繼2018年選購瑞典國寶 Volvo S90 T5巡邏車後，台東縣警察局最新添購警車曝光，捨去國產車，改購百萬進口車輛，9輛全新進口巡邏車不僅安全係數高，最高馬力達245匹。網友說：「台東警車很兇、都不好惹！」縣警局表示，待驗收過，將配發各分局使用。

縣警局表示，因部分巡邏車已達使用汰除年限，去年編列預算汰換1部偵防車及8部巡邏車，基於員警值勤安全考量，選購車體結構安全係數高的福斯TIGUAN，這幾天已陸續交車，驗收通過後，會塗上編號分發到4個分局使用，未來陸續還有幾部交車。

網路社群近日流傳幾張照片，指出台東縣警察局添購最新百萬警車。警用車輛雖尚未印上編號，但警示燈及黑白相間車色已經到位，車身旁還印有警徽及台東縣警察局字樣，引起熱議。

有網友留言指出「這款進口車，不僅板金還OK，最高馬力也有達245匹，當巡邏車已經屌打其他國產警車了」。另有網友說「若是R版，馬力320匹起跳，之前交通隊就有Volvo S90 T5，現在又有Volkswagen，台東警車很兇、都不好惹！不用想挑戰」。

據了解，因應南迴公路道路拓寬，為提升公路安全及救援的維護，2018年警局交通隊購置4輛進口的瑞典國寶 Volvo S90 T5車款，負責南迴公路交通勤務及國家正副元首前導車戒護任務，由於當時254匹，0到100只需6秒的性能，又常出沒南迴公路取締違規，被用路人取了一個響亮名稱「南迴殺神」。

2018年台東縣警察局交通隊購置4輛進口的瑞典國寶 Volvo S90 T5車款，負責南迴公路交通勤務及國家正副元首前導車戒護任務，由於當時254匹，0到100只需6秒的性能，又常出沒南迴公路取締違規，被用路人取了一個響亮名稱「南迴殺神」。本報資料照片
2018年台東縣警察局交通隊購置4輛進口的瑞典國寶 Volvo S90 T5車款，負責南迴公路交通勤務及國家正副元首前導車戒護任務，由於當時254匹，0到100只需6秒的性能，又常出沒南迴公路取締違規，被用路人取了一個響亮名稱「南迴殺神」。本報資料照片
台東縣警察局最新添購警車曝光，捨去國產車，改購百萬進口車輛，9輛全新進口巡邏車不僅安全係數高，最高馬力達245匹。記者尤聰光／攝影
台東縣警察局最新添購警車曝光，捨去國產車，改購百萬進口車輛，9輛全新進口巡邏車不僅安全係數高，最高馬力達245匹。記者尤聰光／攝影
台東縣警察局新巡邏車驗收通過後，會塗上編號分發到4個分局使用，未來陸續還有幾部交車。記者尤聰光／攝影
台東縣警察局新巡邏車驗收通過後，會塗上編號分發到4個分局使用，未來陸續還有幾部交車。記者尤聰光／攝影

台東 警車

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