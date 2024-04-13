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影／高雄BMW失控蛇行！雙門跑車火車站前自撞變單門 疑路況不熟打滑
項姓男子昨晨駕駛BMW雙門跑車行經高雄市火車站前的站西路，不明原因失控蛇行後，180度甩尾自撞路燈桿，雙門跑車當場變一門，左側門凹陷毀損，項肇事後一拐拐走出車外，警消趕抵，發現項僅雙腳輕傷，項稱因路況不熟車打滑才釀禍。
警方調查，項姓男子（26歲）昨天凌晨2時20分許，駕駛BMW雙門跑車沿三民區博愛一路由北向南行駛，行經站西路轉彎處時，車子不慎打滑，失控撞上路邊路燈桿。
項男雙門跑車當場變一門，左側車門前方就像「印上」路燈桿的印記般凹陷，所幸項僅雙腳輕微擦挫傷，無生命危險，救護車抵達現場，項當下不願就醫。
項告知警方，因路況不熟，車子過彎失控打滑肇禍，警方對他施以酒測，無酒駕行為；警方初步研判，肇事原因是項行經轉彎處疑操作方向盤不慎所致，詳細肇責由交通大隊分析鑑定。
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