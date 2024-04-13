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影／廖老大兒澎湖超跑公路賽出車禍 過彎衝護欄網驚阿娘威
「澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽」今、明2天在澎湖縣西嶼鄉登場，賽車界網紅廖老大的兒子廖洋也參賽，但今早首發賽在二崁濱海公路過彎時，失控衝撞護欄，幸傷勢不嚴重，有網友見車禍影片，嚇得說「阿娘威」。
「澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽」今、明2天在澎湖縣西嶼鄉登場，吸引各式跑車參賽，其中賽車界的網紅廖老大領軍，兒子廖洋也聯袂遠渡澎湖加入比賽。
據了解，今天上午廖老大的車隊首發後，廖洋的跑車行經竹灣，右轉二崁濱海公路彎道後，要轉入二崁碼頭前，因一個過彎失控撞擊路邊護欄，所幸廖洋傷勢不嚴重，經救護車送醫治療後，無大礙。
廖洋駕車衝撞護欄的過程被現場民眾拍下PO網，只見拍影片的民眾見廖洋的車子衝過來，不斷驚呼「靠北～靠北～靠北，看人要不要緊」。其他網友看了影片驚呼「阿娘餵」、「ㄚ爸有錢，撞沒問題」。
網紅廖老大琦玉集團車隊，這趟到澎湖參加超跑公路賽可說出師不利，率領的D2車隊，4月11日超跑運抵湖西龍門尖山港，開貨櫃取車時，貨櫃竟當場掉落，壓壞千萬級改裝的保時捷超跑，貨櫃內則還有另一輛超跑奧迪TT，價值1300萬，損失待估；未料，今天兒子廖洋又駕車出車禍，所幸無大礙。
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