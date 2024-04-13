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影／廖老大兒澎湖超跑公路賽出車禍！過彎衝護欄網驚「阿娘威」

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影／廖老大兒澎湖超跑公路賽出車禍 過彎衝護欄網驚阿娘威

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

「澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽」今、明2天在澎湖縣西嶼鄉登場，賽車界網紅廖老大的兒子廖洋也參賽，但今早首發賽在二崁濱海公路過彎時，失控衝撞護欄，幸傷勢不嚴重，有網友見車禍影片，嚇得說「阿娘威」。

「澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽」今、明2天在澎湖縣西嶼鄉登場，吸引各式跑車參賽，其中賽車界的網紅廖老大領軍，兒子廖洋也聯袂遠渡澎湖加入比賽。

據了解，今天上午廖老大的車隊首發後，廖洋的跑車行經竹灣，右轉二崁濱海公路彎道後，要轉入二崁碼頭前，因一個過彎失控撞擊路邊護欄，所幸廖洋傷勢不嚴重，經救護車送醫治療後，無大礙。

廖洋駕車衝撞護欄的過程被現場民眾拍下PO網，只見拍影片的民眾見廖洋的車子衝過來，不斷驚呼「靠北～靠北～靠北，看人要不要緊」。其他網友看了影片驚呼「阿娘餵」、「ㄚ爸有錢，撞沒問題」。

網紅廖老大琦玉集團車隊，這趟到澎湖參加超跑公路賽可說出師不利，率領的D2車隊，4月11日超跑運抵湖西龍門尖山港，開貨櫃取車時，貨櫃竟當場掉落，壓壞千萬級改裝的保時捷超跑，貨櫃內則還有另一輛超跑奧迪TT，價值1300萬，損失待估；未料，今天兒子廖洋又駕車出車禍，所幸無大礙。

「澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽」今、明2天在澎湖縣西嶼鄉登場，賽車界網紅廖老大的兒子廖洋傳出今早首發賽在二崁濱海公路過彎時，失控衝撞護欄，幸傷勢不嚴重。圖／取自記者爆料網
「澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽」今、明2天在澎湖縣西嶼鄉登場，賽車界網紅廖老大的兒子廖洋傳出今早首發賽在二崁濱海公路過彎時，失控衝撞護欄，幸傷勢不嚴重。圖／取自記者爆料網
網紅廖老大運扺澎湖參賽的超跑，4月11日開櫃時竟遭掉落的貨櫃砸毀。圖／翻攝自郭國信臉書
網紅廖老大運扺澎湖參賽的超跑，4月11日開櫃時竟遭掉落的貨櫃砸毀。圖／翻攝自郭國信臉書
「澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽」今、明2天在澎湖縣西嶼鄉登場，賽車界網紅廖老大的兒子廖洋傳出今早首發賽在二崁濱海公路過彎時，失控衝撞護欄，幸傷勢不嚴重。圖／取自記者爆料網
「澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽」今、明2天在澎湖縣西嶼鄉登場，賽車界網紅廖老大的兒子廖洋傳出今早首發賽在二崁濱海公路過彎時，失控衝撞護欄，幸傷勢不嚴重。圖／取自記者爆料網
「澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽」今、明2天在澎湖縣西嶼鄉登場，賽車界網紅廖老大的兒子廖洋傳出今早首發賽在二崁濱海公路過彎時，失控衝撞護欄，幸傷勢不嚴重。圖／取自記者爆料網
「澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽」今、明2天在澎湖縣西嶼鄉登場，賽車界網紅廖老大的兒子廖洋傳出今早首發賽在二崁濱海公路過彎時，失控衝撞護欄，幸傷勢不嚴重。圖／取自記者爆料網

廖老大 澎湖縣 跑車 車禍

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