追責求償！瓦斯管遭挖破竄大火 居民就怕竹北氣爆重演

新竹縣竹北市十興一街今天上午發生瓦斯管線不慎遭汙水下水道工程施工挖破事故，施工位置當場竄出大火，火勢一度高達一層樓，造成居民恐慌就怕發生更大氣爆，新竹瓦斯公司緊急關閥門停止送氣，新竹縣府工務處宣布立即停工，將對施工廠商展開追責、要求賠償。

新竹縣府工務處表示，施工廠商是新竹縣竹北市汙水下水道管線埋管及接管工程，由承包廠商施工，但疑似今天上午開挖道路時，未依標準程序施作造成挖破瓦斯管線，才會引發火警、有危害公共安全疑慮，已要求廠商即日起立即停工。

據了解，事發位置在十興一街及嘉興一街路口一處商辦大樓前，今天上午10時許工人施工時沒有注意下方埋設管線，當場挖破瓦斯管，又因金屬撞擊產生火花，火焰隨即從瓦斯管破口處噴了出來，高度一度達4公尺高，嚇得工人全部逃竄，所幸今天為周末，商辦進出人員少，並未釀成民眾傷亡。

新竹縣府工務處說明，針對施工廠商未依規定施工造成瓦斯外洩火警，將嚴格要求承包廠商對施工人員加強教育訓練及任務編組落實才能復工，同時新竹縣府將對承包廠商及監造廠商分別開罰，還會要求全額賠償瓦斯破管相關損失。

竹北去年6月才發生瓦斯大規模外洩氣爆、10月又發生建案施工不慎釀瓦斯外洩，因此今天上午瓦斯外洩後，一度造成周邊居民恐慌，就怕沿管線燒進用戶端，或重演氣爆事件，所幸第一時間新竹瓦斯公司立即停止送氣。