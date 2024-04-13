她替尪在FB社團討債 卻因公開前女友高清照吃官司

桃園蔡姓女子不滿丈夫的郭姓前女友欠債不還，前年6月間，分別在臉書「欠債不還公開版」等3個逾3萬名成員社團中，公開郭女本名、個人臉書截圖及正面高清照，遭郭女報警提告，桃園地檢署偵結，將蔡女依個人資料保護法的非公務機關非法利用個人資料、加重誹謗等罪嫌起訴。

起訴事實指出，蔡女因現任配偶的郭姓前女友拖欠12萬元借款，屢經催討均未還，因而心生不滿，將郭女在其個人臉書暱稱帳號、本人五官容貌照片等個資在2022年6月16日、同年月23日，分別在臉書「欠債不還公開版」、「欠債不還公開版二館」及「北中南全省副本團」等，各有3.3萬、4.2萬及3.6萬名成員的社團中，貼文討債。

貼文內容指出，郭女是她老公的前任，雙方交往期間陸續向她老公借款12萬，2022年前分手後對方曾允諾償還，但從同年3月到貼文為止一直以藉口拖欠，對方甚至不回訊息，將她的LINE、FB都封鎖，直指雙方分手之因是郭女劈腿，貼文還指「郭女整天話術別人，欺騙人家感情搞劈腿，好吃懶做，只會利用別人，有認識的要小心嘿」，後經郭女刷FB時發現，氣得向新北市林口警分局提告。