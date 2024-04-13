快訊

國會改革 藍拚周一送出司委會 綠嗆違憲條文不容草率

台中又查到蘇丹紅「古月粉」！5縣市25家業者中鏢

周杰倫出手了！花蓮強震毀家園 和愛妻昆凌捐500萬賑災

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台61聯結車衝出護欄懸空中 現場已通車紐澤西護欄防護

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

台61西濱快速道路52.1公里處，今凌晨1名32歲陳姓聯結車駕駛，失控撞上停在路肩上的56歲李姓聯結車駕駛，導致陳男車頭衝出護欄懸掛半空中，人掉落平面道路，目前送醫搶救昏迷中。目前現場狀況排除已恢復通行，公路總局中壢工務段表示，護欄撞斷長度約15公尺，目前封路現場殘骸清除中，將先用黑黃混凝土紐澤西護欄填補破損處，後續備料盡速施工。

陳男今凌晨行經台61永安高架路段時，不明原因失控撞上停放於路肩，準備要起步的李姓駕駛導致聯結車頭瞬間衝出護欄，陳男噴出掉落地面當場失去呼吸心跳，而聯結車及護欄等鋼條等掉落平面道路，也造成21歲及29歲的紀姓及林姓機車騎士輕傷。

目前陳男送往部立桃園醫院新屋分院救治，但昏迷中尚未脫離險境。而台61線車速本來就較快，加上該段昏暗沒有路燈，目前詳細肇事原因警方仍在調查釐清當中。

警方說，目前封路已排除。中壢工務段表示，現場一度封閉約5公里，護欄遭撞斷15公尺，而路面沒有破損，目前已先用紐澤西護欄封住，正聯繫廠商叫料，後續盡速完成施工。

台61西濱快速道路52.1公里處，今凌晨1名32歲陳姓聯結車駕駛，失控撞上停在路肩上的56歲李姓聯結車駕駛，導致陳男車頭衝出護欄懸掛半空中，人掉落平面道路，目前現場已恢復通車。記者翁唯真／翻攝
台61西濱快速道路52.1公里處，今凌晨1名32歲陳姓聯結車駕駛，失控撞上停在路肩上的56歲李姓聯結車駕駛，導致陳男車頭衝出護欄懸掛半空中，人掉落平面道路，目前現場已恢復通車。記者翁唯真／翻攝
台61西濱快速道路52.1公里處，今凌晨1名32歲陳姓聯結車駕駛，失控撞上停在路肩上的56歲李姓聯結車駕駛，導致陳男車頭衝出護欄懸掛半空中，人掉落平面道路，目前現場已恢復通車。記者翁唯真／翻攝
台61西濱快速道路52.1公里處，今凌晨1名32歲陳姓聯結車駕駛，失控撞上停在路肩上的56歲李姓聯結車駕駛，導致陳男車頭衝出護欄懸掛半空中，人掉落平面道路，目前現場已恢復通車。記者翁唯真／翻攝
台61西濱快速道路52.1公里處，今凌晨1名32歲陳姓聯結車駕駛，失控撞上停在路肩上的56歲李姓聯結車駕駛，導致陳男車頭衝出護欄懸掛半空中，人掉落平面道路，目前現場已恢復通車。記者翁唯真／翻攝
台61西濱快速道路52.1公里處，今凌晨1名32歲陳姓聯結車駕駛，失控撞上停在路肩上的56歲李姓聯結車駕駛，導致陳男車頭衝出護欄懸掛半空中，人掉落平面道路，目前現場已恢復通車。記者翁唯真／翻攝

車禍

延伸閱讀

台61永安段凌晨聯結車追撞 車頭護欄懸空...司機高處墜地一度無心跳

高雄女子候診腳卻卡進玻璃護欄 高醫：研議改設計

土城新北地院門口聯結車右轉未注意 腳踏車女騎士捲入車底爆頭慘死

清明連假第2天！西濱新竹段驚傳車禍 聯結車翻車砂石倒一地

相關新聞

越籍移工上工第二天 今早施工不慎21樓墜落送醫不治

一名越南籍移工，今天上午在新北市三重區五谷王北街21樓施工不慎墜落，重摔至地下1樓當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，越...

台61永安段凌晨聯結車追撞 車頭護欄懸空...司機高處墜地一度無心跳

32歲的陳姓聯結車駕駛，今凌晨行駛於台61線西濱快速道路52.1公里處桃園新屋永安路段時，與停放在路肩準備起步行駛的56...

影／誇張！高雄阿嬤為買1元排骨飯橫越馬路 害2騎士追撞...他最倒楣

高雄市小港區一家新開排骨飯，標榜只要1元，吸引民眾排長龍搶購；一名老婦人昨午不顧安全，橫越馬路想買1元排骨飯，導致路過的...

苗栗狠妹只因細故遷怒 竟拿潑腐蝕液體潑瞎姊姊左眼

苗栗陳姓婦人和姊姊的女兒有糾紛，竟然遷怒於姊姊，趁對方毫無防備下朝她潑不明液體，還邊叫囂「要痛妳就去痛、要告妳就去告」，...

她替尪在FB社團討債 卻因公開前女友高清照吃官司

桃園蔡姓女子不滿丈夫的郭姓前女友欠債不還，前年6月間，分別在臉書「欠債不還公開版」等3個逾3萬名成員社團中，公開郭女本名...

台61聯結車衝出護欄懸空中 現場已通車紐澤西護欄防護

台61西濱快速道路52.1公里處，今凌晨1名32歲陳姓聯結車駕駛，失控撞上停在路肩上的56歲李姓聯結車駕駛，導致陳男車頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。