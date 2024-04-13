台61聯結車衝出護欄懸空中 現場已通車紐澤西護欄防護

台61西濱快速道路52.1公里處，今凌晨1名32歲陳姓聯結車駕駛，失控撞上停在路肩上的56歲李姓聯結車駕駛，導致陳男車頭衝出護欄懸掛半空中，人掉落平面道路，目前送醫搶救昏迷中。目前現場狀況排除已恢復通行，公路總局中壢工務段表示，護欄撞斷長度約15公尺，目前封路現場殘骸清除中，將先用黑黃混凝土紐澤西護欄填補破損處，後續備料盡速施工。

陳男今凌晨行經台61永安高架路段時，不明原因失控撞上停放於路肩，準備要起步的李姓駕駛導致聯結車頭瞬間衝出護欄，陳男噴出掉落地面當場失去呼吸心跳，而聯結車及護欄等鋼條等掉落平面道路，也造成21歲及29歲的紀姓及林姓機車騎士輕傷。

目前陳男送往部立桃園醫院新屋分院救治，但昏迷中尚未脫離險境。而台61線車速本來就較快，加上該段昏暗沒有路燈，目前詳細肇事原因警方仍在調查釐清當中。