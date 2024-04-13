影／台北自助餐闆娘被詐7百萬 又慘遇假代書被坑殺千萬房產
台北市中山區經營自助餐生意的52歲陳姓婦人，先是被詐騙集團以假投資手法引誘，向地下錢莊借貸700萬投資，血本無歸後為還地下錢莊債務，以汐止房產為抵押，求助簡姓假代書，卻被簡嫌與馬姓金主合夥，設局坑騙陳婦房產，台北市刑大偵三隊獲報偵辦，將簡嫌、金主，依詐欺、偽造文書及使公務人員登載不實等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，兩人都被收押。
陳婦的丈夫多年前過世，她從事自助餐生意，獨立拉拔三名子女長大，她年前誤信詐騙集團話術，向地下錢莊借貸約7百萬元投資，詐團得手後消失，陳婦才知道自己被騙。
地下錢莊利息高達百分之20，利滾利情況下，陳婦難以負擔，陳婦想將她在新北市汐止房產向銀行借貸，透過友人結識在桃園經營代書業務的簡姓男子，簡姓男子偽造地政士資格證書，取信上門求助的民眾。
簡嫌發現陳婦只有國中學歷，單純好騙，檢視陳婦房產，市場實際交易價格約1500萬元，簡嫌找來馬姓金主，要坑騙陳婦房產；簡嫌表示馬姓金主可借出900萬元，但為保證陳婦不會跑路，因此要她先設定房屋契約書，以900萬元抵押給馬姓金主，但陳婦仍可住在原處，但每個月還要付出3萬元租金當利息錢，並公證房屋租約。
簡嫌等人設立嚴苛的還款條件，要求陳婦一年內就要還款900萬，否則房屋產權歸馬姓金主等人所有，至於陳婦要借的900萬，簡嫌等人暗中將房屋拿去銀行冒貸900萬元，但又苛扣115萬元當手續服務費，實際上只給陳婦785萬元。
陳婦和親友說到此事，驚覺自己被二度坑殺，向台北市警方報案，台北市刑警大隊偵三隊蒐證，簡嫌和馬金主等人，時常在手機討論如何坑殺借貸民眾，並專挑弱勢族群、持有房產者下手。
警方蒐證後，持拘搜票前往簡嫌桃園市的代書事務所搜索，當場查扣代書事務所內懸掛的偽造地政士證書，查扣作案用手機3支、偽造文書及證件等資料。
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