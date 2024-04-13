影／誇張！高雄阿嬤為買1元排骨飯橫越馬路 害2騎士追撞...他最倒楣

高雄市小港區一家新開排骨飯，標榜只要1元，吸引民眾排長龍搶購；一名老婦人昨午不顧安全，橫越馬路想買1元排骨飯，導致路過的機車騎士盧姓男子緊急煞車，釀後方洪姓騎士追撞摔傷，婦人當下裝沒事，逕自去排骨店排隊，倒楣的洪男受傷住院，還被查出有酒駕行為。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，影片地點位於高雄市小港區漢民路與店北路口，只見一群汽機車行駛經過該路段，但一名婦人直接穿越馬路，導致一名機車騎士反應不及，雖緊急煞車，但遭後方另名騎士追撞，後方騎士慘摔受傷後，婦人還裝沒事，依舊去排隊買排骨便當。

轄區小港警分局警方指出，經查證，該起車禍意外發生在昨日上午8時54分許，警方獲報前往處理，調查後，得知當時洪姓男子（63歲）騎機車自後追撞盧姓男子（31歲）的機車，盧未受傷，但洪臉及身體擦挫傷，被送往小港醫院醫治。

警方事後對洪、盧兩人施以酒測，盧無酒駕行為，但洪酒測值達每公升0.17毫克，逾法定0.15毫克標準值，因受傷得住院治療，警方將等洪出院後，將他依公共危險罪嫌函請偵辦。

婦人穿越馬路部分，警方指婦人未依規定擅自穿越車道，可依違反道路交通管理處罰條例第78條規定舉發，可處500元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康