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影／忘鎖車...高雄夜遊大學生錢不見了 碰上天兵賊一天破案

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄旗津海島深夜萬籟俱寂，但前天凌晨傳有宵小潛入夜遊大學生轎車內，竊走皮夾取出現金，任意將證件全丟棄在路旁垃圾桶；旗津分駐所獲報後，隨即調閱監視器鎖定42歲呂姓男子，正當警苦惱呂男行蹤不定時，值班警眼尖認出，呂男正巧路過分駐所門口，隨即衝出盤查，僅一天就破案。

警方指出，大學生聽聞旗津區沿岸夜景遠景馳名，趁著清朗幽靜的初夏夜晚，當晚三五好友前來遊玩，將車停於星光隧道入口處旁，便逕自離開夜遊，因粗心未鎖車門，返回時才發現車內皮夾不翼而飛。

「竊得贓款花得一毛不剩！」警方表示，呂男被衝出派出所的警員盤問後，見事跡敗露才坦承犯行不諱，還說因沒錢吃飯，才會心生歹念潛入車內行竊，全案詢後依竊盜罪嫌將呂嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

警員衝出分駐所外盤查正好路過的竊嫌。記者古和純／翻攝
警員衝出分駐所外盤查正好路過的竊嫌。記者古和純／翻攝
警方調閱監視器鎖定呂姓犯嫌。記者古和純／翻攝
警方調閱監視器鎖定呂姓犯嫌。記者古和純／翻攝

大學生 監視器 贓款

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