僅為8萬...台南當街球棒押人討債 2男子逞凶鬥狠判拘役

22歲陳姓、29歲穆姓等2名男子，僅因吳姓男子欠債8萬元，去年3月22日凌晨前往吳位於台南巿南區住處討債未果，陳徒手及持球棒毆打吳，再將他押上載走，警方據報後通報線上警網攔截圍捕，案發80分鐘在永康復國路攔下作案車輛，順利救出吳，法官認陳、穆2人共同犯強制罪均處拘役50天。

陳、穆於警詢及偵查中均坦承不諱，與吳於警詢中證述情節大致相符，並警方搜索扣押筆錄、扣押物品、本票、監視器畫面截圖、現場照片等佐證，事證明確，認2人間具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯調處。

法官審酌，2人犯罪動機及目的、犯罪方法、犯後坦承犯行態度，及因債務糾紛而犯案等一切情狀，依法量處其刑。

檢警調查，陳、穆兩人因與吳間有金錢糾紛，去年3月22日凌晨0時30分許，由陳開車搭載穆，前往台南南區新建路16巷口，向吳討債未果。由陳以徒手及鋁棒毆打吳成傷，2人再強拉吳上車駛離現場。