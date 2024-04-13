聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑似兒虐 北市男嬰硬腦膜出血

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北報導

北市傳出疑似兒虐案，一名不足歲男嬰日前出現嘔吐，經保母通知家屬送醫，院方診斷出硬腦膜出血，應非當天傷勢而通報家防中心。圖／聯合報系資料照片
北市傳出疑似兒虐案，一名不足歲男嬰日前出現嘔吐，經保母通知家屬送醫，院方診斷出硬腦膜出血，應非當天傷勢而通報家防中心。圖／聯合報系資料照片

北市一名不足歲男嬰日前出現嘔吐，經托育照顧的保母通報送醫，醫師診斷為硬腦膜出血，市長蔣萬安昨表示，醫院研判傷勢可能不是一、兩天內造成，雖為疑似兒虐，仍視為重大兒虐的標準處理，跨局處釐清。社會局表示，該保母還收托另2名兒童，已請家長暫停送托。

北市家防中心前天下午接獲醫院通報，一名幼兒本月10日經托育照顧的保母通知案父送醫治療，醫師診斷案主為硬腦膜出血，出血原因不明，11日轉院至加護病房醫治中，除硬腦膜出血，軀幹四隻無其他明顯外傷，醫院已為該名幼兒開刀，正向恢復中。

蔣萬安說，社會局長姚淑文向他通報後，他就要求衛生局長陳彥元，在醫療端確保小朋友最好的照顧與醫治。根據醫院研判，傷勢可能不是一兩天內造成，也親自要求警察局，馬上介入偵辦，到現場做筆錄，並前往照顧地點採證；家防中心與相關單位也啟動「檢警早期介入偵辦機制」和「傷勢鑑定處理機制」，謹慎應對。

社會局指出，家防中心接獲通報後，立即派案調查，同時立即訪視兒童、兒童家長與保母，警方也到場了解案情。幼兒傷勢部分，經現場觀察，案主年齡發展曲線正常，除硬腦膜出血，軀幹四隻無其他明顯外傷，情況責任歸屬將持續釐清。

該名保母是北市合格的居家托育人員，收托經驗至少5年以上，目前收托3名兒童，包含該名男嬰今年過年前入托後，社會局隨即訪視並無異狀。

社會局初步訪談保母，實際為全日托育，該保母卻疑似只有報日托，回報不符恐違反居家式托育服務提供者登記及管理辦法，社會局令限期改善並退准公共合作，如仍未改善將處6000至3萬元罰鍰。

姚淑文說，男嬰身體上沒有其他外傷，但任何一個孩子受到傷害，都應該要極力去保護跟協助，不排除其他可能。

保母 北市 托育

延伸閱讀

北市不足歲嬰兒硬腦膜出血 社會局：手術成功恢復中

北市驚傳半歲男童遭虐緊急手術？蔣萬安：只能說是疑似

北市再傳疑似虐兒案 1童硬腦膜出血傷勢恐非一兩天造成

寶林風暴16人身體不適北市府發慰問金 住院返家休養6千、死亡1萬

相關新聞

疑似兒虐 北市男嬰硬腦膜出血

北市一名不足歲男嬰日前出現嘔吐，經托育照顧的保母通報送醫，醫師診斷為硬腦膜出血，市長蔣萬安昨表示，醫院研判傷勢可能不是一...

影／事故現場緩撞車又被撞 警消等20人免遭難　

國道1號五楊高架南向44.7公里處昨天凌晨0點10分發生2輛轎車的車禍事故，國道公路警察局第一公路警察大隊隨即派員到場處...

讓詐騙集團踢鐵板！ 馬祖「1特性」連警方也點頭：很難被騙

馬祖人際關係緊密，讓詐騙集團也踢到鐵板。有詐騙集團以「南竿按摩個人工作室」在臉書發文，民眾加通訊軟體後，對方告知工作室地...

巴哈馬籍郵輪乘客身體不適 艦艇分署接駁上岸送醫急救

一艘巴哈馬籍郵輪今天凌晨航經馬祖東引東北方約80浬處，船上一名美國籍女乘客突感身體不適，海巡署艦艇分署第二海巡隊接獲通報...

台東自小客車追撞大貨車！車頭插入車斗嚴重變形 駕駛命危送醫

台東市臨海路一段與桂林南路口今天傍晚5點多發生自小客車追撞大貨車事故，小客車駕駛卡在車內，警消用破壞器材將人救出脫困，緊...

影／疑電量不足...千萬超跑「麥拉倫」半路拋錨 2人受困車內獲救

一名黃姓男子開著千萬跑車麥拉倫，行經新北中和區景新街與安樂路口時，疑似電量不足，導致拋錨，只能停在路口，車門也無法打開，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。