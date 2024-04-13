疑似兒虐 北市男嬰硬腦膜出血

北市傳出疑似兒虐案，一名不足歲男嬰日前出現嘔吐，經保母通知家屬送醫，院方診斷出硬腦膜出血，應非當天傷勢而通報家防中心。圖／聯合報系資料照片

北市一名不足歲男嬰日前出現嘔吐，經托育照顧的保母通報送醫，醫師診斷為硬腦膜出血，市長蔣萬安昨表示，醫院研判傷勢可能不是一、兩天內造成，雖為疑似兒虐，仍視為重大兒虐的標準處理，跨局處釐清。社會局表示，該保母還收托另2名兒童，已請家長暫停送托。

北市家防中心前天下午接獲醫院通報，一名幼兒本月10日經托育照顧的保母通知案父送醫治療，醫師診斷案主為硬腦膜出血，出血原因不明，11日轉院至加護病房醫治中，除硬腦膜出血，軀幹四隻無其他明顯外傷，醫院已為該名幼兒開刀，正向恢復中。

蔣萬安說，社會局長姚淑文向他通報後，他就要求衛生局長陳彥元，在醫療端確保小朋友最好的照顧與醫治。根據醫院研判，傷勢可能不是一兩天內造成，也親自要求警察局，馬上介入偵辦，到現場做筆錄，並前往照顧地點採證；家防中心與相關單位也啟動「檢警早期介入偵辦機制」和「傷勢鑑定處理機制」，謹慎應對。

社會局指出，家防中心接獲通報後，立即派案調查，同時立即訪視兒童、兒童家長與保母，警方也到場了解案情。幼兒傷勢部分，經現場觀察，案主年齡發展曲線正常，除硬腦膜出血，軀幹四隻無其他明顯外傷，情況責任歸屬將持續釐清。

該名保母是北市合格的居家托育人員，收托經驗至少5年以上，目前收托3名兒童，包含該名男嬰今年過年前入托後，社會局隨即訪視並無異狀。

社會局初步訪談保母，實際為全日托育，該保母卻疑似只有報日托，回報不符恐違反居家式托育服務提供者登記及管理辦法，社會局令限期改善並退准公共合作，如仍未改善將處6000至3萬元罰鍰。

姚淑文說，男嬰身體上沒有其他外傷，但任何一個孩子受到傷害，都應該要極力去保護跟協助，不排除其他可能。