影／事故現場緩撞車又被撞 警消等20人免遭難　

國道1號五楊高架南向44.7公里處昨天凌晨0點10分發生2輛轎車的車禍事故，國道公路警察局第一公路警察大隊隨即派員到場處理，事故仍在處理中，竟遭疏於注意車前路況的王姓男子駕車衝撞緩撞車，當場車頭全毀，所幸無人傷，緩撞車再度保護處理事故的警消及現場用路人至少20人安全，國道警方再度呼籲，行車應保持安全距離，注意前方動態，切勿疲勞上路。

國道警方說明，有2輛小客車昨天凌晨0點多行經五楊高架橋南向桃園路段發生事故，110勤指中心據報，立刻調派巡邏車前往處理，同步通知桃園市消防局救護車及高公局工務段到場，另派遣警方緩撞車至後方協助警戒，並將現場受傷的3人送林口長庚醫院救治。

國道警方據報於0時28分到場，國道公路警察局的緩撞車及高公局緩撞車、工務段警戒車2部隨後抵達警戒布設交通維護措施，現場占用高乘載車道及內側車道處理，桃市消防局1輛消防車、2輛救護車陸續抵達現場救援傷者。

詎料，41歲王姓男子駕車行駛內側車道，疑似未注意前方動態，並於0點51分駕車直接追撞擔任警戒的國道警緩撞車，所幸有賴緩撞設施將王男的車輛擋下，防護了前方處理事故的警消、事故當事人、拖吊車司機及工務段警戒人員等將近20人安全，無人員受傷，王男也因緩撞設施吸收強大撞擊力道未受傷，緩撞車再度發揮效能與必要性。

國道警方說明，警局目前有12輛緩撞車配置於各外勤大隊使用，並與交通部高速公路局共同合作，結合事故處理小組，強化國道轄內緩撞車派遣能量，加速緩撞車派遣；緩撞車啟用迄今，已成功擋下多起二次事故，保護現場處理人員及民眾性命，讓國道警察更多了一層保障，遇有事故通報，國道警察必會結合高速公路局同步出動緩撞車，建立安全防護網，確保執勤員警及相關用路人安全。