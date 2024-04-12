巴哈馬籍郵輪乘客身體不適 艦艇分署接駁上岸送醫急救

一艘巴哈馬籍郵輪今天凌晨航經馬祖東引東北方約80浬處，船上一名美國籍女乘客突感身體不適，海巡署艦艇分署第二海巡隊接獲通報，立即調派PP-3510巡防艇與該郵輪在淡水河口外海會合，旋即將美籍女病患與其夫婿接駁上岸送醫急救，所幸沒有生命危險。

海巡署艦艇分署第二海巡隊表示，76歲美國籍女子VOGT與夫婿一同搭乘巴哈馬籍Seabourn Sojourn郵輪遊玩，前幾日開始腹瀉，不料今天凌晨郵輪從上海航向目的地香港途中，航經馬祖東引東北方約80浬處，她腹瀉更加嚴重，還全身癱軟無法行走，經船醫評估需要立即靠岸就醫治療，旋即請求我國海巡協助接駁上岸送醫。

海巡署艦艇分署獲報與巴哈馬籍郵輪聯繫協調後，雙方決定航至淡水河口外海會合接駁。今天上午8時許該郵輪航抵淡水外海，艦艇分署立即調派第二海巡隊PP-3510巡防艇前往接駁，旋即護送患者VOGT女及其夫婿至淡水第二漁港碼頭。

經現場救護人員檢視VOGT女生命徵象穩定，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險，留院觀察治療。