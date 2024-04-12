影／金門男酒駕追撞前車又撞路燈翻覆 酒測超標遭法辦

金門48歲蔡姓男子今天上午8時多駕駛白色休旅車，行經金湖鎮瓊徑路往小徑方向時，追撞前方同向由王姓男子駕駛的黑色轎車，白色車輛瞬間翻覆，駕駛受困車內，並波及一旁路燈；警消獲報後前往救援，所幸駕駛送醫後無大礙，警方到場對雙方駕駛實施酒測，發現蔡男酒測值竟高達1.25，全案依公共危險罪移請金門地檢署偵辦。

金門縣消防局表示，在今天上午8時30分許受理位於金湖鎮瓊徑路上車禍事件，一輛自小客車不明原因發生車禍翻覆，駕駛受困車內，並波及一旁路燈，指揮中心第一時間立即派遣第二大隊金湖分隊，計各式消防車、救護車5輛及職、義消人員、風凰志工等10名前往救援。

消防人員到場後發現，白色休旅車側翻，車頭飄散濃濃塑膠味，一名男子受困駕駛座，車上安全氣囊已爆開，車輛已側躺於車道上，救護人員第一時間立即將受困男子由後座救出，並交由金湖救護車急救處置後送醫治療，所幸駕駛意識清楚無大礙。

金門縣警察局金湖分局提醒民眾，「喝酒不開車、開車不喝酒」，為貫徹政府酒駕零容忍政策，立法院已完成道路交通管理處罰條例及刑法185之3條修法提高罰責，如果餐敘飲酒時，建議多利用「酒後代駕服務」、「指定駕駛」或改搭計程車，以保障安全，避免發生憾事，造成難以彌補的傷害。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康