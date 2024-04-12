影／脫序影片瘋傳...竹山消防替代役男遭爆吵架摔椅、寢室抽菸 消防署回應了

網路上最近流傳影片，直指內政消防署竹山消防訓練中心兩名役男一言不和吵架摔椅，一旁同袍拉扯勸架，另一段則是役男穿著制服跳科目三，最後則是一名役男疑似在寢室內抽起紙菸，消訓中心調查後表示，目前該批替代役男雖已分發地方政府消防局服務，但將追究其責任，絕不包庇，嚴懲不貸。

消防署了解後發現，第一段影片發生在昨天晚上，內容是幾位替代役男在講撥交的事，2位役男則發生口角衝突，幸被管理幹部制止。第二段發生在今天早上撥交後，役男們開心得跳舞，竟身著紅色消防制服跳科目三，最後一段完全無法知道什麼時間，竟有役男學員在寢室偷抽煙。

消防署訓練中心科長周鴻呈表示，針對役男破壞公物及抽菸等違規事實，應依替代役役男獎懲辦法分別進行處分，該影片內的違規行為，已涉及獎懲辦法第11條所列的違規事實，應分別予以記過處分，涉案役男雖於今天分發地方政府消防局，但消防署仍可分別追究其責任，絕不包庇，嚴懲不貸。

據了解，今年消防替代役是第一次各縣市消防替代役，全部集中到竹山消訓中心訓練，由於課目訓練強度大，大家怨聲四起，情緒很不穩定，3月底4月初時，在訓練中心就集體生病發生傳染，不但有新冠肺炎、A、B型感冒，還有呼吸道傳染，訓練中心一度請竹山秀傳醫院派18人座中型巴士來回接送很多趟，集體請假到竹秀看病，役男一堆人甚至一下車就在醫院大門口抽菸，被院方驅趕時，一幅很不高興的模樣。

竹山秀傳醫院並透露，那時每天批價掛號處前都被役男站滿了，最多一天70、80人來看病，院方人員都戲稱「竹山秀傳被役男包圍了！」院方更派出多位醫生輪流分批看診，甚至有人小感冒也混假出來看病，由於醫院證明不再明確休假幾天，僅列明由單位主管視病情嚴重與否再給休息，不少役男還跟醫生大小聲，抗議醫院為何不給病假休息證明。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康