疑似兒虐！北市男嬰「硬腦膜出血」原因不明 社會局：訪談保母疑與回報不符

北市一名不足歲男嬰日前因硬腦膜出血嘔吐，疑似兒虐。社會局表示，初步訪談保母，針對案主收托時段疑與回報不符，如確認屬實，將限期改善並退準公共合作，若未改善最重可罰3萬元。案情尚未釐清責任歸屬前，該保母收托另2名兒童，已請家長暫停送托。

社會局表示，北市家防中心昨天下午接獲醫院通報，一名幼兒於4月10日開始出現嘔吐，經托育照顧的保母通知案父送醫治療，醫師診斷案主為硬腦膜出血，出血原因不明，11日轉院至加護病房醫治中，醫院研判應非當天造成傷勢，目前尚無法確認是何因素造成。

社會局說，醫院已為該名幼兒開刀，手術結果正向，恢復當中。本案為疑似兒童受虐致重傷案件，為求謹慎，經北市家防中心評估啟動「檢警早期介入偵辦機制」續處。

社會局指出，家防中心接獲通報後，立即派案調查，同時立即訪視兒童、兒童家長與保母，警方也到場了解案情。幼兒傷勢部分，經現場觀察，案主年齡發展曲線正常，除硬腦膜出血，軀幹四隻無其他明顯外傷，情況責任歸屬將持續釐清。

據了解，該名保母是北市合格的居家托育人員，收托經驗至少5年以上，目前收托3名兒童，包含案主不足歲的男嬰今年過年前入托後，社會局隨即訪視並無異狀。

社會局表示，案主為今年新收托，經初步訪談保母，針對案主收托時段疑似有與回報不符的情形，如經確認屬實，已違反居家式托育服務提供者登記及管理辦法，將令限期改善並退准公共合作，如仍未改善將處6000至3萬元罰鍰。在案情尚未釐清責任歸屬前，為確保幼兒安全，保母收托的其他2名兒童，將請家長暫停送托。