標本當幌子...私運397隻活甲蟲2度闖關桃機 旅客挨罰送辦

防檢署今天表示，4月初協同財政部關務署在桃園機場2度查獲劉姓旅客，從馬來西亞、日本私運活體甲蟲共397隻闖關。圖為示意，非新聞當事人。聯合報系資料照片

防檢署今天表示，4月初協同財政部關務署在桃園機場2度查獲劉姓旅客，從馬來西亞、日本私運活體甲蟲共397隻闖關，因是植物有害生物，除未申報已裁罰，並移請司法機關偵辦。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞指出，桃園分署4月初偕同財政部關務署台北關，在桃園國際機場2度查獲劉姓旅客，蓄意自馬來西亞、日本私運活體甲蟲計397隻，包含鍬形蟲、兜蟲及金龜子等闖關。

防檢署指出，違規輸入活昆蟲，屬於「植物防疫檢疫法」第15條規定禁止輸入的有害生物，入侵將嚴重危害台灣農業生產安全、影響生態平衡；違者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金。

關於這名劉姓民眾如何2度闖關，防檢署說明，4月首次自馬來西亞私運時，因為同時準備死昆蟲標本，企圖藉由主動申報檢疫，待取得免檢疫證明後，將另外匿藏於託運行李箱內的活體甲蟲蒙混闖關；由於檢疫同仁有職業敏感度，協請海關執行指定查驗，因而識破計謀，破獲私運活體甲蟲1批，計254隻。

第2次則是時隔數日後，這名旅客想故技重施，改從日本私運活體甲蟲闖關，桃園分署與台北關人員攜手合作，再度查獲走私活甲蟲1批，計143隻。