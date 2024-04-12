超扯！試乘車「挫屎留髒汙」遭索1千清潔費 男子亮刀追逐車行老闆
嘉義縣中埔鄉日前傳恐嚇糾紛，一名男顧客到中古車行試乘，疑在轎車座椅挫屎，留下咖啡色髒汙，車行老闆求償1千元清潔費，男顧客情緒失控，下車亮刀揮舞叫囂，還飛車追逐車行老闆，並開車揚長而去，警方循線通知到案說明，將依涉恐嚇罪函送法辦。
據了解，嘉義縣中埔鄉中華路中古車行4月10日中午發生衝突，一名男子疑在中古試乘車上便溺，隨後還到路旁水龍頭洗屁股，被車行老闆發現後要求負責，男子疑情緒失控欲倒車衝撞，從車上拿出預藏刀械揮舞恐嚇，下車時沒拉手煞車還因此撞上路旁車輛。
中古車行老闆說，試車男子真的太誇張，在車上挫屎還在門口洗屁股，向對方索要1千元清潔費，試車男子卻情緒失控覺得被針對，開車追撞、亮刀恐嚇，讓他嚇得趕緊開車逃跑，但男子繼續開車追逐約2公里，第一次遇到有人挫屎在車上，還要拿刀砍人。
警方指出，試車男子與車行老闆疑在試車過程中，因中古車座椅髒汙而起衝突，目前已循線掌握涉嫌人身分，並通知到案說明，全案將依涉及刑法恐嚇罪責函送法辦。呼籲民眾與他人發生糾紛時，除了應保持冷靜，也要通報警方協助，以免衍生事端。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言