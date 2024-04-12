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超扯！試乘車「挫屎留髒汙」遭索1千清潔費 男子亮刀追逐車行老闆

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉日前傳恐嚇糾紛，一名男顧客到中古車行試乘，疑在轎車座椅挫屎，留下咖啡色髒汙，車行老闆求償1千元清潔費，男顧客情緒失控，下車亮刀揮舞叫囂，還飛車追逐車行老闆，並開車揚長而去，警方循線通知到案說明，將依涉恐嚇罪函送法辦。

據了解，嘉義縣中埔鄉中華路中古車行4月10日中午發生衝突，一名男子疑在中古試乘車上便溺，隨後還到路旁水龍頭洗屁股，被車行老闆發現後要求負責，男子疑情緒失控欲倒車衝撞，從車上拿出預藏刀械揮舞恐嚇，下車時沒拉手煞車還因此撞上路旁車輛。

中古車行老闆說，試車男子真的太誇張，在車上挫屎還在門口洗屁股，向對方索要1千元清潔費，試車男子卻情緒失控覺得被針對，開車追撞、亮刀恐嚇，讓他嚇得趕緊開車逃跑，但男子繼續開車追逐約2公里，第一次遇到有人挫屎在車上，還要拿刀砍人。

警方指出，試車男子與車行老闆疑在試車過程中，因中古車座椅髒汙而起衝突，目前已循線掌握涉嫌人身分，並通知到案說明，全案將依涉及刑法恐嚇罪責函送法辦。呼籲民眾與他人發生糾紛時，除了應保持冷靜，也要通報警方協助，以免衍生事端。

嘉義縣一名男子在中古試乘車上挫屎，遭車行老闆索討1千元清潔費，隨即情緒失控失控亮刀恐嚇並飛車追逐車行老闆。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣一名男子在中古試乘車上挫屎，遭車行老闆索討1千元清潔費，隨即情緒失控失控亮刀恐嚇並飛車追逐車行老闆。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣一名男子在中古試乘車上挫屎，遭車行老闆索討1千元清潔費，隨即情緒失控失控亮刀恐嚇並飛車追逐車行老闆。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣一名男子在中古試乘車上挫屎，遭車行老闆索討1千元清潔費，隨即情緒失控失控亮刀恐嚇並飛車追逐車行老闆。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣一名男子在中古試乘車上挫屎，遭車行老闆索討1千元清潔費，隨即情緒失控失控亮刀恐嚇並飛車追逐車行老闆。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣一名男子在中古試乘車上挫屎，遭車行老闆索討1千元清潔費，隨即情緒失控失控亮刀恐嚇並飛車追逐車行老闆。記者黃于凡／翻攝

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