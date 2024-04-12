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影／乘客未繫安全帶全車3人跳車狂逃 桃園警急衝工地跑一半...算了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市龜山區A7重劃區前天下午警鳴聲大作，龜山警分局大埔派出所員警機車巡邏途中，發現有輛黑色轎車右前乘客座疑似未繫安全帶，於是鳴笛示警欲攔停稽查，對方拒停車受檢一路加速逃逸，最後停在某棟新建案前，全車連同駕駛3人棄車逃入工地內消失無蹤，因為屬於私人土地，警方未獲同意不能擅自入內，在附近查訪無蹤即收工。

事後遭高樓層工作的建築工人錄影後PO網，誤認為「警追捕非法工作移工」，龜山警方今澄清，是追未繫安全帶乘客，表示將持續蒐報、加強巡邏，杜絕發生任何違法情事。

大埔派出所長劉翁宇說明，本月10日下午4點左右，員警騎機車巡邏轄內，行經文化一路發現前方有輛黑色自小客車的右前乘客疑似未繫上安全帶，於是鳴笛示意停車受檢，詎料，駕駛不知何故踩油門駛離。

逃逸車輛由文化一路右轉樂善二路，並企圖甩開後方窮追不捨的警用機車，最後急速行駛至某棟工地前，全車3人突然棄車逃竄。員警立馬丟下警用機車追人，但見對方3人隱入工地內，隨即未再直追，而是請求支援警力並於出入口周邊查訪，最後未發現可疑對象，將持續蒐報並加強巡查，杜絕任何違法情事發生。

桃市龜山警分局大埔派出所員警巡邏時，示意黑色轎車停車受檢遭拒，雙方展開追逐，黑衣乘客棄車逃逸，躲入龜山區樂善二路一處新建工地內消失無蹤。圖／社會事新聞影音提供
桃市龜山警分局大埔派出所員警巡邏時，示意黑色轎車停車受檢遭拒，雙方展開追逐，黑衣乘客棄車逃逸，躲入龜山區樂善二路一處新建工地內消失無蹤。圖／社會事新聞影音提供
桃市龜山警分局大埔派出所員警巡邏時，示意黑色轎車停車受檢遭拒，雙方展開追逐，黑衣乘客棄車逃逸，躲入龜山區樂善二路一處新建工地內消失無蹤。圖／社會事新聞影音提供
桃市龜山警分局大埔派出所員警巡邏時，示意黑色轎車停車受檢遭拒，雙方展開追逐，黑衣乘客棄車逃逸，躲入龜山區樂善二路一處新建工地內消失無蹤。圖／社會事新聞影音提供

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