臨盆孕婦遇大甲媽遶境交管 警開道遇救護車急送醫院

彰化縣吳姓孕婦今上午獨自在家時陣痛，央求鄰居載她前往醫院，途中遇到大甲媽祖鑾轎通過，警方交管路口，吳婦在車上等待痛得哎哎叫，駕駛人搖下車窗求救，員警騎警用機車鳴警笛為她開道，兩公里路程以6分鐘飛速直達員林市，由遶境救護車接力載往醫院及時進入產房產下嬰兒。吳婦和家人都感謝警方幫忙。

大甲媽鑾轎今凌晨1點20分起駕離開北斗奠安宮，繼續北返路程，上午近8點經過埔心鄉，溪湖警分局在埔心鄉與永靖鄉交界的中山路、九份路口執行交管，一輛車沿中山路行駛遇到交管不能通行，駕駛人搖下車窗大聲說「「車內有孕婦要生產，要去醫院，請求協助。」員警看車內孕婦直呼很痛，就快臨盆的樣子，溪湖警分局埔心分駐所巡佐黃聰勇、警員許以咸立刻騎上警用機車，鳴警笛為她開道。