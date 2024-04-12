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臨盆孕婦遇大甲媽遶境交管 警開道遇救護車急送醫院

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣吳姓孕婦今上午獨自在家時陣痛，央求鄰居載她前往醫院，途中遇到大甲媽祖鑾轎通過，警方交管路口，吳婦在車上等待痛得哎哎叫，駕駛人搖下車窗求救，員警騎警用機車鳴警笛為她開道，兩公里路程以6分鐘飛速直達員林市，由遶境救護車接力載往醫院及時進入產房產下嬰兒。吳婦和家人都感謝警方幫忙。

大甲媽鑾轎今凌晨1點20分起駕離開北斗奠安宮，繼續北返路程，上午近8點經過埔心鄉，溪湖警分局在埔心鄉與永靖鄉交界的中山路、九份路口執行交管，一輛車沿中山路行駛遇到交管不能通行，駕駛人搖下車窗大聲說「「車內有孕婦要生產，要去醫院，請求協助。」員警看車內孕婦直呼很痛，就快臨盆的樣子，溪湖警分局埔心分駐所巡佐黃聰勇、警員許以咸立刻騎上警用機車，鳴警笛為她開道。

田尾鄉吳姓孕婦要去員林市萬年路某醫院生產，員警騎機車引導她乘坐的車子穿越遶境車陣，並示意遶境隊伍往右側車道禮讓，平日連同停等紅綠燈需要近15分鐘的車程，大約6分鐘到達員林市功垂橋，遇到遶境進香隨行的救護車，即換車到萬年路的醫院，順利產下一子。吳姓產婦的家人接獲通知趕到醫院，對警方協助表達萬分感謝。溪湖警分局長蔡宏澤說，人民保母本就應該「視民如親」為民服務，今天的及時救援足為員警表率。

彰化縣吳姓孕婦在員林市遇到遶境隨行的救護車，換車直奔醫院生產。圖／民眾提供
彰化縣吳姓孕婦在員林市遇到遶境隨行的救護車，換車直奔醫院生產。圖／民眾提供

大甲媽祖 孕婦 遶境

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