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影／高雄休旅車急煞禮讓救護車 後車閃避不及撞上恐要負全責

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市傳出休旅車為禮讓救護車，緊急煞車，後方的轎車來不及煞車，追撞前方休旅車，致2車發生車禍受損，救護車安全通過路口。警方表示，前車依法，禮讓救護車，後車可能須負全責。確實肇責仍有交通大隊釐清。

據了解，夏姓男子（69歲）4月4日下午4時許駕駛休旅車，沿高雄市前金區中華三路由北往南行駛，經過中華三路與七賢二路口，發現1輛救護車正由沿七賢二路要通過路口，立即急煞禮讓救護車。

不料，吳姓男子（40歲）駕駛轎車跟在休旅車後方，煞車不及直接撞上休旅車，2車都受損，吳的轎車引擎蓋掀開，雙方未受傷。雙方經警方酒測，都沒酒精反應。

警方查出，夏男因禮讓救護車才煞車，但後方吳男的轎車未注意車前狀況及未與前車保持安全距離才肇禍，須負全責，但確實肇責仍由交通大隊釐清。

新興警分局呼籲，民眾若在路上見到救護、消防、警用車輛鳴笛執勤，務必停等禮讓，也提醒駕駛人務必留意車前狀況，避免肇事。

吳姓男子因休旅車禮讓救護車緊急煞車，追撞肇禍。記者林保光／翻攝
吳姓男子因休旅車禮讓救護車緊急煞車，追撞肇禍。記者林保光／翻攝
高雄休旅車發現救護車要通過路口緊急煞車，遭後方轎車追撞受損。記者林保光／翻攝
高雄休旅車發現救護車要通過路口緊急煞車，遭後方轎車追撞受損。記者林保光／翻攝

休旅車 救護車 高雄市

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