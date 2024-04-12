全中運國三跆拳道選手突倒下 體育局：還沒與對手接觸下就心跳停止

一名就讀樹林高中國中部的國三學生今日參加全中運跆拳道比賽時，突然失去呼吸心跳，所幸經急救後已恢復清醒，新北市副市長劉和然表示，除了會全程陪伴這名學生，也請醫院要全面檢查，盡量找到原因。

劉和然表示，這名學生在比賽過程中突發意外，造成OHCA，所幸救護人員送上車急救後恢復清醒，學生已經可以對話，但還是很擔心，為求保險，除了會全程陪伴，也請醫院要全面檢查，盡量找到原因，更要確定沒有後續影響，他也代表市長侯友宜，提醒學生們參加比賽要注意安全，教練團之後要更細心，市府也依定會全程照顧跟全身檢查。

據了解，該名選手是早上9點10分參加跆拳道73公斤量級競賽，學生在上場前的狀況都正常，教練也有確認過學生沒有身體不舒服才讓上場，該名選手是在還沒有與對手接觸的狀況下，突然失去呼吸心跳倒下。