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全中運國三跆拳道選手突倒下 體育局：還沒與對手接觸下就心跳停止
一名就讀樹林高中國中部的國三學生今日參加全中運跆拳道比賽時，突然失去呼吸心跳，所幸經急救後已恢復清醒，新北市副市長劉和然表示，除了會全程陪伴這名學生，也請醫院要全面檢查，盡量找到原因。
劉和然表示，這名學生在比賽過程中突發意外，造成OHCA，所幸救護人員送上車急救後恢復清醒，學生已經可以對話，但還是很擔心，為求保險，除了會全程陪伴，也請醫院要全面檢查，盡量找到原因，更要確定沒有後續影響，他也代表市長侯友宜，提醒學生們參加比賽要注意安全，教練團之後要更細心，市府也依定會全程照顧跟全身檢查。
據了解，該名選手是早上9點10分參加跆拳道73公斤量級競賽，學生在上場前的狀況都正常，教練也有確認過學生沒有身體不舒服才讓上場，該名選手是在還沒有與對手接觸的狀況下，突然失去呼吸心跳倒下。
體育局表示，樹林高中國中部9年級選手，在比賽過程中沒有呼吸心跳，現場隨即經醫護組實施CPR恢復心跳。立即送台北榮總，目前選手已清醒，意識清楚可以對話，後續已安排電腦斷層及胸腔X檢查，體育局陳科長已至台北榮總探望選手慰問，協助學校及選手家長處理後續治療相關事宜。
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