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苗栗幼兒園女老師言語不當對待幼童 還稱呼「孤兒」家長怒告

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮某幼兒園一名女老師疑似言語不當對待幼童，遭到家長控訴霸凌並提告，縣府教育處接獲通報後立即組成調查小組，今天上午會同警方共同前往幼兒園調查及取證；縣府教育處表示，目前案件尚在調查了解中，若情況屬實，該名老師最重將面臨解聘，不得擔任教保人員及罰鍰。

該幼兒園主打雙語教學，園區設有恐龍標的相當醒目，師資與規模也備受肯定；對此，園方人員則表示，目前園長及老師正在開會處理中，不便對外發言。

據了解，家長持有錄音檔，內容有多段女老師疑似情緒失控大聲吼罵一名女童「不准哭」、「白目」、「真的很糟糕，還給我玩擦布」、「趕快寫，欠人家罵耶」；過程中還以「孤兒」取代女童名字，但人家父母健在，氣的家長向警方提告毀謗，並將孩子轉至非營利幼兒園上學。

家長昨晚在臉書社團PO文說，大班幼兒因學校要求考試（奧林匹克數學檢定），每天在校不斷的上課並且考試。其內容都是超前教育，甚至好些題目連大人都不解，但幼教師因為考前壓力，不停要求幼兒學習，並且針對學習力不佳的兒童，長期辱罵、羞辱，甚至在課堂上大聲咆哮這些童心未泯的幼兒，導致這些孩童不敢去上課，每天早上哭著鬧著不要去學校，想必對她們幼小身心靈已造成極大的陰影。

網友紛紛力挺「請給孩童一個快樂的童年」提報主管單位及提告，痛批「這種老師應該不適合任教吧！雖然孩子有錯，但不至於用這樣的方式來處理。如果自己沒有控制情緒管理的千萬不要做教職人員，真的不適任。」有人更是反問「老師應也有小孩吧！如同說你的孩子是孤兒和是啞巴，做為家長的你能認受和接受嗎？」

教育處副處長徐建男表示，從錄音內容確實有言語指責的不當對待情況，但來龍去脈還是要經了解證實，今天上午派員與警方同步前往調查，並保全監視錄影等相關證據，以待後續處理；若情況屬實，該名老師最重將面臨解聘，不得擔任教保人員及罰鍰。

今天上午縣府教育處調查小組人員會同警方共同進入幼兒園調查及取證。記者吳傑沐／攝影
今天上午縣府教育處調查小組人員會同警方共同進入幼兒園調查及取證。記者吳傑沐／攝影

幼兒園 提告

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