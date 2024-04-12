苗栗幼兒園女老師言語不當對待幼童 還稱呼「孤兒」家長怒告

苗栗縣通霄鎮某幼兒園一名女老師疑似言語不當對待幼童，遭到家長控訴霸凌並提告，縣府教育處接獲通報後立即組成調查小組，今天上午會同警方共同前往幼兒園調查及取證；縣府教育處表示，目前案件尚在調查了解中，若情況屬實，該名老師最重將面臨解聘，不得擔任教保人員及罰鍰。

該幼兒園主打雙語教學，園區設有恐龍標的相當醒目，師資與規模也備受肯定；對此，園方人員則表示，目前園長及老師正在開會處理中，不便對外發言。

據了解，家長持有錄音檔，內容有多段女老師疑似情緒失控大聲吼罵一名女童「不准哭」、「白目」、「真的很糟糕，還給我玩擦布」、「趕快寫，欠人家罵耶」；過程中還以「孤兒」取代女童名字，但人家父母健在，氣的家長向警方提告毀謗，並將孩子轉至非營利幼兒園上學。

家長昨晚在臉書社團PO文說，大班幼兒因學校要求考試（奧林匹克數學檢定），每天在校不斷的上課並且考試。其內容都是超前教育，甚至好些題目連大人都不解，但幼教師因為考前壓力，不停要求幼兒學習，並且針對學習力不佳的兒童，長期辱罵、羞辱，甚至在課堂上大聲咆哮這些童心未泯的幼兒，導致這些孩童不敢去上課，每天早上哭著鬧著不要去學校，想必對她們幼小身心靈已造成極大的陰影。

網友紛紛力挺「請給孩童一個快樂的童年」提報主管單位及提告，痛批「這種老師應該不適合任教吧！雖然孩子有錯，但不至於用這樣的方式來處理。如果自己沒有控制情緒管理的千萬不要做教職人員，真的不適任。」有人更是反問「老師應也有小孩吧！如同說你的孩子是孤兒和是啞巴，做為家長的你能認受和接受嗎？」