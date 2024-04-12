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全中運跆拳賽15歲選手突昏倒無呼吸心跳 AED救回
「113年全國中等學校運動會」登場，其中跆拳道項目近日於台北市立大學天母校區體育館進行，今早卻傳出突發情況，一名15歲男選手突昏倒，現場救護人員介入時，該名已無呼吸心跳，目前已由現場待命的救護車送醫急救，詳細情況待釐清。
全國中等學校運動會賽事在台北市立大學天母校區體育館，今天上午9點多傳出一名約15歲男選手失去呼吸心跳，現場緊急送醫搶救，詳細原因待釐清。北市教育局回應，該生比賽過程中OHCA(到院前心肺功能停止)，緊急送台北榮總急救，個案在救護車上使用AED後到院已清醒，現由兒科醫師看診、安排檢查中。
據悉，該名男選手是新北某所國中，家長感謝各界關心，孩子目前意識清楚，能辨識身邊家人、教練，後續配合醫囑追蹤治療，詳細事發原因待釐清。
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