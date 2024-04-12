影／驚悚！男駕駛國道下車疑遭2車連撞慘死 警：慎防二次事故

國道一號北向362.5公里（國一轉國十西向匝道處），昨晚接近10時許，發生一起驚悚死亡車禍，警方指出，本起事故疑為28歲簡姓女子於匝道內變換車道，不慎擦撞66歲陳姓男子轎車，雙方各自停於內外側路肩，占用部分車道，而陳男自行下車後，疑遭2車連撞，不幸當場斃命。

國道公路警察局表示，初判簡女疑變換車道過程中，擦撞外側車道陳男車輛，兩車各自停於內外側路肩，但後方34歲林姓男駕駛不慎再撞上停於外側陳男轎車，並將自行下車的陳撞倒在地，之後疑又遭後車31歲黃姓男子撞及輾斃。

這起死亡車禍發生在昨晚9時55分許，現場4車碰撞，事故車輛於11時43分許全數移除，恢復全線暢通；除死者陳男尚待抽血檢驗體內酒精濃度外，其餘各車駕駛皆無酒測反應，至於，詳細肇事原因，國道警表示，全案尚待岡山分隊及刑事組進一步釐清。