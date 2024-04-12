直行北市林森北路「撞左轉小黃」！騎士噴飛重摔手骨折

邱姓男子今早駕駛計程車沿台北市中山區林森北路南行，在一處巷口左轉，遭對向直行機車碰撞，汽車前方保險桿掉落，邱男無傷，機車騎士陳男則噴飛重摔，右手骨折、雙腿擦傷，經送往馬偕醫院救治後無大礙，警方介入確定2人未酒駕，確切肇因待釐清。

警方調查，計程車司機69歲邱男今早7時許駕車沿林森北路南行，左轉新生北路二段62巷時，遭對向直行機車碰撞右側車頭，邱男車輛前保桿因此被撞落，機車騎士35歲陳男也連人帶車重摔，導致右手骨折、雙腿擦挫傷，意識清楚，救護人員將其送往馬偕醫院救治後無大礙。