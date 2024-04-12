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直行北市林森北路「撞左轉小黃」！騎士噴飛重摔手骨折

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

邱姓男子今早駕駛計程車沿台北市中山區林森北路南行，在一處巷口左轉，遭對向直行機車碰撞，汽車前方保險桿掉落，邱男無傷，機車騎士陳男則噴飛重摔，右手骨折、雙腿擦傷，經送往馬偕醫院救治後無大礙，警方介入確定2人未酒駕，確切肇因待釐清。

警方調查，計程車司機69歲邱男今早7時許駕車沿林森北路南行，左轉新生北路二段62巷時，遭對向直行機車碰撞右側車頭，邱男車輛前保桿因此被撞落，機車騎士35歲陳男也連人帶車重摔，導致右手骨折、雙腿擦挫傷，意識清楚，救護人員將其送往馬偕醫院救治後無大礙。

員警介入後確認，2人酒測值為0，經調閱相關監視器畫面，初查邱男車輛轉彎未禮讓直行車先行，陳男車輛車速不慢，也有超速可能，2人對於事故發生未特別表明，確切肇事原因有待後續調查釐清。

計程車司機69歲邱男今早7時許駕車沿林森北路南行，左轉新生北路二段62巷時，遭對向直行機車碰撞右側車頭，邱男車輛前保桿因此被撞落，機車騎士35歲陳男也連人帶車重摔，導致右手骨折、雙腿擦挫傷。記者李隆揆／翻攝
計程車司機69歲邱男今早7時許駕車沿林森北路南行，左轉新生北路二段62巷時，遭對向直行機車碰撞右側車頭，邱男車輛前保桿因此被撞落，機車騎士35歲陳男也連人帶車重摔，導致右手骨折、雙腿擦挫傷。記者李隆揆／翻攝
計程車司機69歲邱男今早7時許駕車沿林森北路南行，左轉新生北路二段62巷時，遭對向直行機車碰撞右側車頭，邱男車輛前保桿因此被撞落，機車騎士35歲陳男也連人帶車重摔，導致右手骨折、雙腿擦挫傷。記者李隆揆／翻攝
計程車司機69歲邱男今早7時許駕車沿林森北路南行，左轉新生北路二段62巷時，遭對向直行機車碰撞右側車頭，邱男車輛前保桿因此被撞落，機車騎士35歲陳男也連人帶車重摔，導致右手骨折、雙腿擦挫傷。記者李隆揆／翻攝

計程車司機 馬偕醫院 骨折

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