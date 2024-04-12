影／大雅3死1傷縱火案 楊男兩度購汽油影像曝光

台中大雅3死1傷縱火案，58歲縱火楊男曾於10日晚間、11日凌晨，兩度外出購買共46公升汽油，林姓男子一行人進屋時，楊便在一樓潑灑預藏汽油縱火，林男直奔二樓跳窗逃生，姊姊、律師表姐則在一樓往後門逃生，怎料門遭鎖上，二人逃生不及，隨著楊男葬身火海，事發過程不到五分鐘。楊男騎車購買汽油畫面也曝光。

據了解，楊男與前妻李女育有三名子女，一起經營五金買賣生意，並與林男父母有生意往來，但楊經商失敗，積欠林約1400萬貨款，2021年與李女離婚，楊則將登記在李女名下的房屋，抵債給林父，登記在林母名下，附帶條件5年後購回，楊也以每月2.5萬元租金，向林回租自用。

警方調查，楊男身體欠安，因中風住院8個多月，也積欠一年多房租，林父申請強制執行，法院判4月8日點交歸還，拖了3天。可能因為被催繳滿懷怨恨，10日晚間、11日凌晨，楊兩度騎機車赴鄰近加油站，購買共46公斤汽油，存放住處。

昨天林姓姐弟、游姓表姐到場協商；楊男以林父違反5年後賣回給他的約定，表達不滿，並在林家一行人到場後，潑灑汽油引火，釀成三死慘劇。

警、消調查小組今早也再次到場調查，上午檢察官也將相驗三具遺體，鄰近兩戶住家也遭火勢燻黑家門，斷水電，一早鄰居再看現場，不禁嘆息，滿是無奈。

鄰居指出，平時與楊男互動少，並不清楚楊為人如何，但大火當天，在家聽到爆炸聲，出門查看時便看見火舌竄出，他隨即遷出自家轎車，憂災害擴大。

大雅警分局呼籲，民眾面對問題應保持冷靜，尋求正當途徑解決，勿以犯罪手段發洩心中不滿，釀成無可挽回悲劇。

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