快訊

詭異阿婆「每天清晨揹1袋小狗去墓園」 鄰居追上發現真相當場淚崩

不忍了！男歌手曝黃子佼私下「目中無人嘴臉」全曝光

被蔥價打倒？惹怒民怨多重風暴 韓國執政黨輸掉國會大選

影／大雅3死1傷縱火案 楊男兩度購汽油影像曝光

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中大雅3死1傷縱火案，58歲縱火楊男曾於10日晚間、11日凌晨，兩度外出購買共46公升汽油，林姓男子一行人進屋時，楊便在一樓潑灑預藏汽油縱火，林男直奔二樓跳窗逃生，姊姊、律師表姐則在一樓往後門逃生，怎料門遭鎖上，二人逃生不及，隨著楊男葬身火海，事發過程不到五分鐘。楊男騎車購買汽油畫面也曝光。

據了解，楊男與前妻李女育有三名子女，一起經營五金買賣生意，並與林男父母有生意往來，但楊經商失敗，積欠林約1400萬貨款，2021年與李女離婚，楊則將登記在李女名下的房屋，抵債給林父，登記在林母名下，附帶條件5年後購回，楊也以每月2.5萬元租金，向林回租自用。

警方調查，楊男身體欠安，因中風住院8個多月，也積欠一年多房租，林父申請強制執行，法院判4月8日點交歸還，拖了3天。可能因為被催繳滿懷怨恨，10日晚間、11日凌晨，楊兩度騎機車赴鄰近加油站，購買共46公斤汽油，存放住處。

昨天林姓姐弟、游姓表姐到場協商；楊男以林父違反5年後賣回給他的約定，表達不滿，並在林家一行人到場後，潑灑汽油引火，釀成三死慘劇。

警、消調查小組今早也再次到場調查，上午檢察官也將相驗三具遺體，鄰近兩戶住家也遭火勢燻黑家門，斷水電，一早鄰居再看現場，不禁嘆息，滿是無奈。

鄰居指出，平時與楊男互動少，並不清楚楊為人如何，但大火當天，在家聽到爆炸聲，出門查看時便看見火舌竄出，他隨即遷出自家轎車，憂災害擴大。

大雅警分局呼籲，民眾面對問題應保持冷靜，尋求正當途徑解決，勿以犯罪手段發洩心中不滿，釀成無可挽回悲劇。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中大雅3死1傷縱火案，58歲縱火楊男曾於10日晚間、11日凌晨，兩度外出購買共46公升汽油。記者劉柏均／翻攝
台中大雅3死1傷縱火案，58歲縱火楊男曾於10日晚間、11日凌晨，兩度外出購買共46公升汽油。記者劉柏均／翻攝
林男一行人所駕駛百萬進口名車，也遭火噬。記者劉柏均／攝影
林男一行人所駕駛百萬進口名車，也遭火噬。記者劉柏均／攝影
台中大雅3死1傷縱火案，警、消調查小組今早也再次到場調查，上午檢察官也將相驗三具遺體。記者劉柏均／攝影
台中大雅3死1傷縱火案，警、消調查小組今早也再次到場調查，上午檢察官也將相驗三具遺體。記者劉柏均／攝影
台中大雅3死1傷縱火案，58歲縱火楊男因債務糾紛，兩度買汽油，欲與林姓男子一行在租屋處人玉石俱焚。記者劉柏均／攝影
台中大雅3死1傷縱火案，58歲縱火楊男因債務糾紛，兩度買汽油，欲與林姓男子一行在租屋處人玉石俱焚。記者劉柏均／攝影
大雅縱火案發生時，被害者林男直奔二樓跳窗逃生，還落到自家車輛，導致車頂凹陷。記者劉柏均／攝影
大雅縱火案發生時，被害者林男直奔二樓跳窗逃生，還落到自家車輛，導致車頂凹陷。記者劉柏均／攝影

縱火 行人 鄰居

延伸閱讀

影／大雅縱火3死...原屋主點交潑汽油成焦屍 兒子認屍不發一語

大雅縱火3死...女律師無辜罹難 台中律師公會：根本難以想像

台中大雅驚悚3死縱火案 檢察官赴現場蒐證今上午相驗遺體

台中縱火案釀3死 楊男疑預謀同歸於盡大兒子接遺體痛哭

相關新聞

影／大雅縱火3死...原屋主點交潑汽油成焦屍 兒子認屍不發一語

台中大雅區昨驚傳3死火警，林姓男子和姊姊、游姓律師表姊要和楊姓前屋主兼租客協商點交房屋，楊疑不滿被催討就潑汽油縱火，當場...

法官之死...同僚同感工作壓力大 砲打司法院：毫無具體作為！

士林地方法院法官李昭然墜樓身亡，消息今天傳出，司法圈一片哀嘆是「黑色星期五」；由於李身亡原因疑與辦案壓力大有關，台北地院...

生前曾吐辦案壓力大 「台版柬埔寨」案法官與愛妻道別後墜樓亡

士林地方法院刑事庭李姓法官近日曾向妻子透露「辦案壓力大」，昨深夜失聯後妻子四處尋人，今凌晨0時許發現李男陳屍法官宿舍外，...

影／驚悚！男駕駛國道下車疑遭2車連撞慘死 警：慎防二次事故

國道一號北向362.5公里（國一轉國十西向匝道處），昨晚接近10時許，發生一起驚悚死亡車禍，警方指出，本起事故疑為28歲...

北市不足歲嬰兒硬腦膜出血 社會局：手術成功恢復中

北市再傳疑似虐兒案，市長蔣萬安臉書今上午發文，台北市家暴防治中心接到通報，一位接受全日托照顧的兒童4月10日開始出現嘔吐...

影／大雅3死1傷縱火案 楊男兩度購汽油影像曝光

台中大雅3死1傷縱火案，58歲縱火楊男曾於10日晚間、11日凌晨，兩度外出購買共46公升汽油，林姓男子一行人進屋時，楊便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。