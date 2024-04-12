影／大雅縱火3死...原屋主點交潑汽油成焦屍 兒子認屍不發一語

台中大雅區昨驚傳3死火警，林姓男子和姊姊、游姓律師表姊要和楊姓前屋主兼租客協商點交房屋，楊疑不滿被催討就潑汽油縱火，當場燒死林姊、游姓律師，自己也葬生火窟；檢察官今上午相驗遺體，楊男的兒子也到場協助指認，面對媒體詢問沈默並未回應。

據了解，大雅區雅楓街的透天宅原為楊男（58歲）所有，但他經商失敗賣房賣給林男的父親，而林家人仍租給楊男居住3年多，但楊男積欠房租1年多，經林男家人向法院提起訴訟，法院判決債務人應交出不動產，昨由林的兒子等人代理協商，沒想到楊男竟潑灑疑似汽油縱火。