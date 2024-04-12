大雅縱火3死...女律師無辜罹難 台中律師公會：根本難以想像
台中大雅區昨驚傳3死火警，林姓男子和姊姊、游姓律師表姊要和楊姓前屋主兼租客協商點交房屋，楊疑不滿被催討就潑汽油縱火，當場燒死林姐、游姓律師，自己也葬生火窟；台中律師公會理事長蘇若龍表示，游律師是個相當熱情的律師，昨只是一般交屋程序，根本難以想像會發生這事。
台中地檢署昨指分檢察官温雅惠偵辦大雅3死火警案，温昨晚深夜已經赴現場初步指揮蒐證，今天上午10點半再到台中殯儀館相驗3具遺體。
台中市律師公會理事長蘇若龍今也到殯儀館陪同被害家屬，他表示，游律師是個相當熱情的律師，昨天是陪同當事人到台中房屋點交，是執行正當職務，沒想到發生這件事令人震撼，律師公會也感到非常難過。
蘇若龍說，任何紛爭都應該理性協商，而不是採取這麼激烈手段，這起悲劇也包含律師執業安全問題，同時影響一般民眾安全，因為新的屋主只是行使他們的權利，竟然就發生這麼遺憾的事情，這是大家都無法接受的。
蘇也說，昨天只是一般交屋程序，根本難以想像會發生這樣的事情，且從報導來看，當事人進去一分鐘就發生憾事，公會也會思考未來如何避免，包括開研討會、舉辦相關課程討論。
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