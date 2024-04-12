北市驚傳半歲男童遭虐緊急手術？蔣萬安：只能說是疑似

台北市再傳疑似虐兒案，台北市長蔣萬安臉書上午發文，台北市家暴防治中心接到一則通報，有一位接受全日托照顧的兒童從前天開始出現嘔吐的情形，保母通知家長送醫治療，醫師診斷小朋友硬腦膜出血，出血原因不明，目前轉送加護病房醫治中。蔣萬安上午受訪指出，目前仍無法斷定，只能說是疑似兒虐，真相需要持續了解追查。

據了解，不到1歲男童的家長昨天下午接獲保母通知，男童頭部出現傷勢，家長隨即把男童送醫，經多次轉院，男童目前仍在醫院觀察，無生命危險。

男童保母持有證照，檢警晚間赴保母及男童家中初步搜查未發現相關異狀，至於男童傷勢與是否疑欲遭虐等情形，仍待醫院及檢警進一步釐清。

蔣萬安上午赴議會專案報告前受訪指出，昨傍晚接獲通報後，即刻啟動緊急應變，社會局進行了解 ，馴即刻請衛生局去醫院了解，同時電請警察局啟動調查製作筆錄，目前有待檢調偵辦，已啟動早期介入專案釐清。

北市社會局長姚淑文表示，目前的狀態不明確，因為整個過程還在調查，並不明確了解是否是照顧的疏失，已經啟動了早介專案，所以說一切都還在調查當中。男童未滿1歲，目前正在醫院照顧當中，昨天緊急手術目前正在休息。

姚淑文說，男童滿半歲，給保母照顧未到半年時間。至於傷勢，外傷看不出來，是不是其他外力或受傷造成，都還要再了解，現非常謹慎跟小心來面對，因此也啟動檢警早期介入的專案。