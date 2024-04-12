法官墜樓亡士院一片哀戚 他籲放心求助：一起並肩度過

士林地方法院刑事庭李姓法官昨夜在法官宿舍墜樓身亡，確切死因有待檢警釐清。今早消息傳出，法院氣氛哀戚，有法官傳訊告知法院同事，希望李法官一路好走，也提醒法院內有提供心理支持方案，必要時可放心使用，「大家並肩一起度過」。

警方調查，39歲李男昨深夜失聯，同為法官的妻子四處尋人，凌晨時分發現李男倒臥台北市內湖區民權東路六段上的法官宿舍1樓，救護人員將其送往三軍總醫院急救後，李男仍於凌晨1時25分不治身亡，員警介入後初步排除現場有外力介入痕跡，推判李男自宿舍4樓墜落1樓，未在房內發現遺書等物。

據悉，李男曾任「台版柬埔寨」案國民審判專庭受命法官，生前曾向妻子吐露「辦案壓力大」，昨夜傳訊提及「我愛你，抱歉要離開你了」等，向愛妻道別後失聯，妻子四處尋人之下，發現李男墜樓死亡。

憾事傳出，士林地院氣氛哀戚，一早有法官傳訊法院同事，「向各位學長報告一個哀痛消息，ＯＯ法官昨晚發生墜樓，緊急送醫仍宣告不治，墜樓原因警方調查中」、「今凌晨均在三總陪伴ＯＯ家屬處理相關事宜，至為不捨，請各位學長一起為ＯＯ祝禱，願他一路好走。」

該名法官也提醒法院同事，「請安慰同仁們，法院內有提供心理支持方案，必要時請放心使用，希望大家並肩一起度過。」

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