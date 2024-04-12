台中大雅驚悚3死縱火案 檢察官赴現場蒐證今上午相驗遺體

台中大雅區雅楓街昨驚傳3死火警，林姓男子和姊姊、游姓律師表姊要和楊姓前屋主兼租客協商點交房屋，楊疑不滿被催討就潑汽油縱火，當場燒死林姐、游姓律師，自己也葬生火窟；台中地檢署昨隨即分檢察官温雅惠偵辦，由温赴現場初步指揮蒐證，預計今上午10點在台中殯儀館相驗。

台中地檢署指出，昨晚大雅區雅楓路3死重大火警事故，經警方通報後，檢察長張介欽指派檢察官温雅惠偵辦，昨晚已由溫前往事故現場了解，並指揮大雅分局警方初步蒐證，盡速釐清事故原因。