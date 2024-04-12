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北市再傳疑似虐兒案 1童硬腦膜出血傷勢恐非一兩天造成
台北市再傳疑似虐兒案。台北市長蔣萬安臉書上午發文，台北市家暴防治中心接到一則通報，有一位接受全日托照顧的兒童從前天（4月10日）開始出現嘔吐的情形，保母通知家長送醫治療，醫師診斷小朋友硬腦膜出血，出血原因不明，目前轉送加護病房醫治中。
蔣萬安說，社會局姚淑文局長向他報告這件事之後，他馬上要求衛生局陳彥元局長，在醫療端確保小朋友最好的照顧與醫治。根據醫院研判，傷勢可能不是一兩天內造成的，是不是兒童受虐導致的案件？需要全面釐清與專業判斷。
蔣萬安指出，他得知之後，立刻要求儘速處理，也親自要求警察局，馬上介入偵辦，到現場進行筆錄，並前往照顧地點採證；家防中心與相關單位也啟動「檢警早期介入偵辦機制」和與「傷勢鑑定處理機制」，謹慎應對。
蔣萬安說，家防中心除了立刻派案調查，也立刻進行對兒童、家長以及保母的訪視。在案情進一步釐清之前，目前還不能確定家長或保母有沒有責任、有什麼樣的責任。
蔣萬安表示，為了保險起見，為了確保目前仍受保母照顧的其他幼童安全，居托中心立即通知並要求家長暫停送托。要求社會局，依規定通報中央，所有該完備的程序，也都要做好。目前為止，小朋友除了硬腦膜出血，軀幹四肢沒有發現其他明顯外傷。市府會盡速查清真相，也希望孩子能早日康復。
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