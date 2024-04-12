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應徵檳榔西施沒上？三重女持小剪刀傷人搶劫…警速逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓女子10日清晨前往新北市三重區大勇街一家檳榔攤，佯裝應徵工作，陳女沒碰到老闆離開。昨晚陳女二次前往應徵，老闆又不在，張姓女店員好意幫忙打電話詢問，沒想到，陳女與老闆娘通完話，竟拿出一把修容用小剪刀試圖搶劫未果，過程中張女左肩、上臂遭挫劃傷。警方獲報30分鐘後循線逮人，依法究辦。

據了解，陳姓女子（52歲）有多項前科，前天（10日）早上6時24分獨自前往新北市三重區大勇街一家檳榔攤佯裝應徵工作，張姓女店員回說「老闆不在」陳女逕自離去。沒想到，昨天（11日）晚上8時33分左右，陳女再次來到檳榔攤，見張姓女店員再問一次「老闆在嗎？我要應徵工作」。

張女一見又是陳女先回了句「老闆不在」，旋即好心打了通電話給老闆娘讓陳女對談。豈料，陳女通完話竟情緒失控，從隨身包內掏出一把修容用小剪刀，大喊「我缺錢」還動手試圖行搶桌上一只零錢盒。

張女見狀肉身護阻行搶，導致左側肩膀及左上臂遭陳女小剪刀挫劃傷，陳女搶劫未遂旋即快步離去，張女打電話向警求救。三重警方獲報派員迅速趕抵，張女向警指稱，陳女行凶過程、穿著及逃逸方向，經調閱檳榔攤內外監視器畫面，鎖定張女身分，於昨晚9時左右，循線在三重區力行路一段發現陳女趨前攔捕。

面對警方詢問，是不是有持剪刀傷人，陳女一度情緒激動數度大喊「我襲警喔！我襲警喔！」旋即出手攻擊員警，當場被壓制在地，警在陳女身上搜扣行凶用小剪刀，一併帶回查辦，警詢後依傷害、搶奪未遂罪嫌將陳女移送法辦。

新北市三重區陳姓女子，昨晚前往一家檳榔攤應徵工作，過程中卻持小剪刀傷人搶劫未遂，遭警逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳姓女子，昨晚前往一家檳榔攤應徵工作，過程中卻持小剪刀傷人搶劫未遂，遭警逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳姓女子，昨晚前往一家檳榔攤應徵工作，過程中卻持小剪刀傷人搶劫未遂，遭警逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳姓女子，昨晚前往一家檳榔攤應徵工作，過程中卻持小剪刀傷人搶劫未遂，遭警逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳姓女子，昨晚前往一家檳榔攤應徵工作不成，過程中卻持小剪刀傷人搶劫未遂，遭警逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳姓女子，昨晚前往一家檳榔攤應徵工作不成，過程中卻持小剪刀傷人搶劫未遂，遭警逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳姓女子，昨晚前往一家檳榔攤應徵工作，過程中卻持小剪刀傷人搶劫未遂，遭警逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳姓女子，昨晚前往一家檳榔攤應徵工作，過程中卻持小剪刀傷人搶劫未遂，遭警逮捕依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

三重 老闆娘

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