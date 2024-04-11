私訊嗆女主播「腦殘破麻」 竹市警稱帳號被盜已報案

三立電視台主播馬郁雯日前在立法院採訪時，對民眾黨立委黃國昌直播募款提出質疑，她不滿臉書粉專遭到大批「昌粉」留言謾罵，蒐證後憤而提告21人，並查出其中 3人為警職人員。其中，疑似留言嗆馬郁雯「腦殘破麻」為新竹市警察局法制科員警，市警局指出，經查該同仁表示帳號被盜，相信同仁所言，已請他盡速報案釐清案情。

據了解，該名被指私訊馬郁雯不堪入目字眼的員警，在新竹市警察局法制科服務，平時表現工作正常，為人也很斯文，警察局不少同仁得知此事，相當意外，私訊留言時間為3月29日並非該員的上班時間。

新竹市警察局指出，在獲知疑似有不當留言的狀況後，隨即向該名同仁查證，同仁表示他「帳號被盜」，無法登入該帳號。警察局相信並尊重同仁所言，但為避免帳號再被濫用情事，建議該同仁應盡速報案，也能證明其清白。