私訊嗆女主播「腦殘破麻」 竹市警稱帳號被盜已報案
三立電視台主播馬郁雯日前在立法院採訪時，對民眾黨立委黃國昌直播募款提出質疑，她不滿臉書粉專遭到大批「昌粉」留言謾罵，蒐證後憤而提告21人，並查出其中 3人為警職人員。其中，疑似留言嗆馬郁雯「腦殘破麻」為新竹市警察局法制科員警，市警局指出，經查該同仁表示帳號被盜，相信同仁所言，已請他盡速報案釐清案情。
據了解，該名被指私訊馬郁雯不堪入目字眼的員警，在新竹市警察局法制科服務，平時表現工作正常，為人也很斯文，警察局不少同仁得知此事，相當意外，私訊留言時間為3月29日並非該員的上班時間。
新竹市警察局指出，在獲知疑似有不當留言的狀況後，隨即向該名同仁查證，同仁表示他「帳號被盜」，無法登入該帳號。警察局相信並尊重同仁所言，但為避免帳號再被濫用情事，建議該同仁應盡速報案，也能證明其清白。
市警局也說明，由於該名同仁住在台北，已於4月1日向刑事警察局偵查第九大隊報案，交由專責科技偵查犯罪的單位釐清。新竹市警察局也希望能盡速釐清案情，已請自家的刑大科偵隊與刑事警察局保持密切聯繫，適時提供必要的調查協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言