北市一托嬰中心8童遭虐 4教保員被告

台北市長蔣萬安（左）昨赴台北市議會就「寶林食安事件、剴剴兒虐案」進行專案報告。記者林俊良／攝影 台北北投某評鑑甲等托嬰中心涉嫌集體兒虐，掌摑、拉扯脫臼或撞牆，經吹哨者檢舉，社會局查出4名教保員涉及施暴，至少8名幼兒受害。市長蔣萬安昨說，已勒令托嬰中心7月起停業1年、開罰60萬元，涉案教保員分別處8萬至20萬元罰鍰並公布姓名。業者表示，社會局調查中，不方便透露細節。

蔣萬安昨赴北市議會專案報告「寶林食安事件、剴剴兒虐案」，在議員要求下，全體起立為受害者默哀1分鐘。

議員林延鳳質詢時，踢爆北投某托嬰中心集體虐嬰，她說，受害家長陳情1歲半的幼兒升班後半夜莫名哭泣，抗拒前往托嬰中心；孩子受傷後，托嬰中心還傳訊聲稱「孩子咬到上嘴唇內側」，但受傷狀況不符常規，她要求查看監視器畫面，發現根本是被教保員虐待，已向警方報案。

爆料者也指北市社會局早已耳聞此事，卻置之不理，家長是外配無法追究，只能讓孩子轉托，還批社會局掌握不足，評鑑也沒發現。

社會局聲稱，1月26日發生虐嬰，2月就回報蔣萬安。當初看監視器未發現不當行為，孩童手也未脫臼，加上家長未通報與報案，才沒查下去；還強調每年都會稽查、輔導至少6次，有疑慮一定會調監視器逐秒審視、彙整專家意見，進行後續處置。

林延鳳轉述家長說法，托嬰中心負責人一度要施暴者下跪道歉換取寬恕，稱「鬧大後對中心營運影響很大」，為求自保想要私了的舉動，更令家長反感；托嬰中心被市府裁罰後依違反兒童及少年福利與權益保障法移送檢方偵辦。

「集體虐嬰案凸顯事前預警不足的情況。」林延鳳認為，應比照「剴剴案」對保母督管檢討，加強無預警訪視，並詳加觀察孩童身心現況，全面改革評鑑制度；今年中央全面建置「監管雲」要求上傳30天監視畫面，也應全面查核各中心監視系統。

目前業者已關閉粉專，記者2度致電，業者僅回應「現在社會局還在調查中，不方便透露什麼」，並說不接受採訪，對粉專關閉也不願回應。

士林地檢署婦幼專組前天已分案偵辦，4名教保員列為被告，尚未約談或搜索。衛福部社家署長簡慧娟表示，此案已由地方主管機關調查並做出處分，案情細節中央仍在了解中，若屬於重大兒虐，通報後會由保護司舉行重大兒虐會議。