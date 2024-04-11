國中生惡作劇...浴廁洗潔劑倒入湯桶 雲林13學生送醫
雲林縣某國民中學1名學生惡作劇，將浴廁洗潔劑倒入午餐湯桶中，誤食的學生出現噁心、頭暈及肚子灼熱等症狀，13名反映不舒服的學生經送醫後抽血檢查無大礙，陸續返家休息。
校方告訴中央社記者，涉及公共安全問題，當下通報校安和警方，查扣湯品，雲林縣衛生局也啟動稽查，醫師叮囑13名學生多喝水、吃溫和食物，注意身體變化。
校方正釐清學生犯案動機，並心理輔導同班其他學生，檢討營養午餐送餐流程。
教育處長邱孝文表示，13人中有些是在校就感到不舒服，校方立即請救護車送醫，另有學生是返家後感到不適，家長也將學生送到醫院治療，後續將觀察身體狀況，校方也會加強宣導禁止危險行為。
警方說，全案依少年事件處理法函送少年法庭審理。
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