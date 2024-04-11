惡作劇過頭！浴廁洗劑倒入午餐湯桶 雲林10國中生誤食送醫
雲林縣某國中學生今天驚傳將浴廁洗潔劑加入午餐湯桶的惡作劇事件，造成10名誤食學生出現噁心、頭暈及腹部灼熱等症狀，校方立即報案將人送醫，所幸均無大礙返家休息，教育處指出，已請校方調查涉事行為，並對班級學生進行輔導，加強宣導禁止危險行為。
據了解，今天中午某國中有數名學生出現噁心、頭暈及腹部灼熱等症狀，經查是學生惡作劇將浴廁洗潔劑加入午餐湯桶中，雲林縣消防局獲報後趕抵學校將6名身體不適的學生送醫，其中3生送往台大雲林分院，3生送至大林慈濟救治。
教育處長邱孝文獲報，第一時間至醫院探視就醫學生，隨後有4位家長也將返家後發生不適症狀的學生送至台大雲林分院治療，幸全數經抽血檢查後均無大礙，都已返家休息，並持續觀察身體狀況。
教育處指出，禁止校園發生任何危險行為，已請校方調查涉事行為及釐清原因，並對該班級學生進行輔導及加強宣導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言