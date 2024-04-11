疑電視遙控器故障起口角 台中男弒母遭聲押

台中地檢署。聯合報系資料照片

台中市在家中經營咖啡廳的許姓男子，昨晚疑因電視遙控器操作問題與母親起口角，竟持刀將母親刺死。台中地檢署檢察官複訊後，今天晚間依殺人罪嫌向法院聲押許男。

台中地檢署表示，全案經檢察官複訊後，認定許男涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡之虞，晚間向台中地院聲請羈押禁見。

檢警查出，10日晚間10時許，36歲許男在北屯區崇德六路某巷的咖啡廳住家中，與68歲母親因電視遙控器損壞或操作問題起爭執；許男不滿母親叨念，從廚房拿取水果刀，朝母親腹部與胸部各刺一刀。

許父聽見聲響查看，發現妻子已經倒地，便上前阻止兒子並搶下刀具；消防局獲報到場將許家3人送醫，警方則封鎖現場調查，許母經搶救傷重不治，許父送醫包紮無大礙。警方依現行犯逮捕許男，詢問後移送台中地檢署偵辦。