北市「三輪車載老太太」無牌上路 遭巡警告發沒入引發網友論戰

許姓男子平時在台北市某市場工作，昨午駕駛市場內用來運貨的拼裝三輪車，載送行動不便老母親，在松山區新東街、富錦街口遭遇員警攔查，因車輛未懸掛車牌，遭依法告發、沒入，有民眾將過程錄下上傳，引發討論，警方今特別說明，車輛未經審驗掛牌上路恐生危險，全案依法告發，避免危及廣大民眾用路安全。

警方調查，40歲許男4月10日下午3時許駕駛電動三輪拼裝車，行經松山區新東街43號前，因車輛未懸掛車牌，巡邏員警見狀靠近攔查，發現許男所駕車輛未經核准領用牌證行駛，當即依法告發，並沒入其車輛。

民眾將過程錄影上傳，稱在市場賣菜、行動不便的婦人搭乘兒子三輪車被攔查，將被扣車，引起部分網友留言關注，有人認為許男及母親也是不得已，警方沒必要扣車，也有人認為許男違規是事實，支持警方執法。

據悉，許男及母親平時在市場賣菜維生，員警攔查時，詢問「你這車可以上路嗎？怎麼沒有車牌？」許男則回應「大市（如濱江市場）也都騎這種車，也都騎上道路」，但員警認定許男有駕駛無照車上道路之實，已明顯違規，當即告發許男並聯繫拖吊車業者，派車到場拖走三輪車。